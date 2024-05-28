Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой от 300 тысяч рублей

Специалистам из ХМАО работодатели предлагают должности с зарплатой от 300 тысяч рублей. О высокооплачиваемых вакансиях в округе корреспонденту URA.RU рассказали аналитики HH.ru.
«В Ханты-Мансийске „Институт радиоэлектронных систем“ приглашает в свою команду руководителя проектов по информационной безопасности с опытом работы не менее трех лет. Работодатель предлагает зарплату от 300 000 до 400 000 рублей», — сообщили подробности вакансии на портале HeadHunter агентству. Сотруднику предстоит готовить функциональные требования и технические задания, а также аналитические материалы в области информационной безопасности (ИБ). Руководитель также должен будет сопровождать полный цикл работ в рамках нескольких проектов одновременно. Среди обязательных требований кроме опыта: иметь знания и умение работать в сфере ИБ, а также быть грамотным и уметь эффективно работать в режиме многозадачности.
В Ханты-Мансийске популярная сеть ресторанов «Додо Пицца» ищет исполнительного директора на зарплату от 300 тысяч рублей. Специалисту необходимо осуществлять управление 7-8 заведениями для снижения вовлеченности собственника в операционною деятельность. Компания готова оплатить сотруднику переезд и частично компенсировать проживание. Также у специалиста будет возможность обучаться и развиваться за счет компании.
Врач стоматолог-ортопед с высшим образованием и опытом работы от трех лет в частной клинике Сургута может зарабатывать от 300 000 рублей. От него требуется хорошо выполнять стандартное ортопедическое лечение, а также оттачивать навыки сложного протезирования. Врач должен уметь расположить к себе людей, соблюдать санэпидрежим и вести фото-протокол приемов. Работодатель предоставит форму, а для иногородних предлагаются специальные условия.
По данным аналитиков в апреле и мае 2024 года в Югре было открыто 300 вакансий с зарплатой от 300 000 рублей. В сравнении с февралем — мартом этот показатель вырос на 66%.
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