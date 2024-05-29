В Приморье задержали группу, выдававшую фиктивные медсправки мигрантам

В Приморском крае полицейские задержали трех руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных медицинских справок иностранным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
«Руководство частной медицинской организации обвиняется в выдаче иностранцам заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний без фактического медицинского обследования», — отметили в УМВД. По информации ведомства, действия подозреваемых способствовали незаконной миграции, так как на основании полученных справок иностранцы могли оформлять разрешительные документы для долгосрочного пребывания в России.
В ходе обысков были изъяты документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции, а задержанным уже предъявлены обвинения.
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