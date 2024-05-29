В Приморье задержали группу, выдававшую фиктивные медсправки мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция задержала группу, помогавших мигрантам попадать в РФ
Полиция задержала группу, помогавших мигрантам попадать в РФ Фото:

В Приморском крае полицейские задержали трех руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных медицинских справок иностранным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

«Руководство частной медицинской организации обвиняется в выдаче иностранцам заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний без фактического медицинского обследования», — отметили в УМВД. По информации ведомства, действия подозреваемых способствовали незаконной миграции, так как на основании полученных справок иностранцы могли оформлять разрешительные документы для долгосрочного пребывания в России.

В ходе обысков были изъяты документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции, а задержанным уже предъявлены обвинения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае полицейские задержали трех руководителей частной клиники по подозрению в выдаче фиктивных медицинских справок иностранным гражданам. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю. «Руководство частной медицинской организации обвиняется в выдаче иностранцам заключений об отсутствии опасных инфекционных заболеваний без фактического медицинского обследования», — отметили в УМВД. По информации ведомства, действия подозреваемых способствовали незаконной миграции, так как на основании полученных справок иностранцы могли оформлять разрешительные документы для долгосрочного пребывания в России. В ходе обысков были изъяты документы и другие предметы, имеющие значение для следствия. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции, а задержанным уже предъявлены обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...