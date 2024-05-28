28 мая 2024

Танки с челябинскими двигателями попадают в цель с первого выстрела. Видео

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Наводчикам танков Т-72Б3М техника помогает поражать цели с первого выстрела
Наводчикам танков Т-72Б3М техника помогает поражать цели с первого выстрела Фото:

Наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска попадают в цели с первого выстрела. Рассказ бойца с позывным «Артист» пресс-служба Минобороны РФ записала на видео.

«Мы, наводчики, народ ленивый. Ленимся по десять раз по одной и той же цели стрелять, попадаем с первого выстрела», — поделился «Артист» своими наблюдениями о работе на танке.

По словам наводчика-оператора, его задача заключается в мгновенной реакции на появление цели и ее немедленном уничтожении. Эффективность специалиста напрямую влияет на безопасность всего экипажа танка и успешное выполнение боевых задач.

Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».

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Наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска попадают в цели с первого выстрела. Рассказ бойца с позывным «Артист» пресс-служба Минобороны РФ записала на видео. «Мы, наводчики, народ ленивый. Ленимся по десять раз по одной и той же цели стрелять, попадаем с первого выстрела», — поделился «Артист» своими наблюдениями о работе на танке. По словам наводчика-оператора, его задача заключается в мгновенной реакции на появление цели и ее немедленном уничтожении. Эффективность специалиста напрямую влияет на безопасность всего экипажа танка и успешное выполнение боевых задач. Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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