Наводчики танков Т-72Б3М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска попадают в цели с первого выстрела. Рассказ бойца с позывным «Артист» пресс-служба Минобороны РФ записала на видео.
«Мы, наводчики, народ ленивый. Ленимся по десять раз по одной и той же цели стрелять, попадаем с первого выстрела», — поделился «Артист» своими наблюдениями о работе на танке.
По словам наводчика-оператора, его задача заключается в мгновенной реакции на появление цели и ее немедленном уничтожении. Эффективность специалиста напрямую влияет на безопасность всего экипажа танка и успешное выполнение боевых задач.
Мощность двигателя составляет 1130 лошадиных сил. Боевую машину производит концерн «Уралвагонзавод», в состав которого входит «ЧТЗ-Уралтрак».
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