28 мая 2024

В Екатеринбурге чиновница лишилась работы после участия в марафоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая сотрудница областного Минцифры не согласна с увольнением
Бывшая сотрудница областного Минцифры не согласна с увольнением Фото:

Минцифры Свердловской области уволило сотрудницу после ее участия в марафоне в Сочи. Как оказалась, чиновница взяла больничный на ребенка, а затем уехала по своим делам, но была рассекречена руководством в соцсетях. Информация об этом появилась в Telegram.

«Главный спец по госзакупкам и любительница легкой атлетики, Светлана рассказала: на работе стрессует из-за начальницы. В один из жестких дней взяла больничный на ребенка и уехала в Краснодарский край (на марафон). В это время соцсети женщины мониторила босс. Просекла, что та на берегу Черного моря, а ребенок в школе», — передает telegram-канал Ural Mash.

После возвращения чиновница взяла отпуск, а по его окончанию снова больничный. В конце концов вышла на работу через месяц, получив приказ об увольнении. Женщина с ним не согласна и ждет компенсации от работодателя, но в министерстве считают, что Светлана не соблюдала этический кодекс.

Ранее свердловского депутата Александра Бушуева лишили мандата за то, что он полгода не появлялся на заседаниях думы. В регионе это стало первым подобным случаем. Сам Бушуев утверждает, что болел и занимался подработками, чтобы прокормить семью.

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Минцифры Свердловской области уволило сотрудницу после ее участия в марафоне в Сочи. Как оказалась, чиновница взяла больничный на ребенка, а затем уехала по своим делам, но была рассекречена руководством в соцсетях. Информация об этом появилась в Telegram. «Главный спец по госзакупкам и любительница легкой атлетики, Светлана рассказала: на работе стрессует из-за начальницы. В один из жестких дней взяла больничный на ребенка и уехала в Краснодарский край (на марафон). В это время соцсети женщины мониторила босс. Просекла, что та на берегу Черного моря, а ребенок в школе», — передает telegram-канал Ural Mash. После возвращения чиновница взяла отпуск, а по его окончанию снова больничный. В конце концов вышла на работу через месяц, получив приказ об увольнении. Женщина с ним не согласна и ждет компенсации от работодателя, но в министерстве считают, что Светлана не соблюдала этический кодекс. Ранее свердловского депутата Александра Бушуева лишили мандата за то, что он полгода не появлялся на заседаниях думы. В регионе это стало первым подобным случаем. Сам Бушуев утверждает, что болел и занимался подработками, чтобы прокормить семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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