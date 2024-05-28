В Екатеринбурге чиновница лишилась работы после участия в марафоне

Минцифры Свердловской области уволило сотрудницу после ее участия в марафоне в Сочи. Как оказалась, чиновница взяла больничный на ребенка, а затем уехала по своим делам, но была рассекречена руководством в соцсетях. Информация об этом появилась в Telegram.
«Главный спец по госзакупкам и любительница легкой атлетики, Светлана рассказала: на работе стрессует из-за начальницы. В один из жестких дней взяла больничный на ребенка и уехала в Краснодарский край (на марафон). В это время соцсети женщины мониторила босс. Просекла, что та на берегу Черного моря, а ребенок в школе», — передает telegram-канал Ural Mash.
После возвращения чиновница взяла отпуск, а по его окончанию снова больничный. В конце концов вышла на работу через месяц, получив приказ об увольнении. Женщина с ним не согласна и ждет компенсации от работодателя, но в министерстве считают, что Светлана не соблюдала этический кодекс.
Ранее свердловского депутата Александра Бушуева лишили мандата за то, что он полгода не появлялся на заседаниях думы. В регионе это стало первым подобным случаем. Сам Бушуев утверждает, что болел и занимался подработками, чтобы прокормить семью.
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