В политтусовке ХМАО активизировались слухи об отставке губернатора Комаровой

В политтусовке ХМАО активизировались слухи об отставке губернатора Югры Натальи Комаровой в ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили источники среди югорского политистеблишмента.
«Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова уже чуть ли не написала заявление об отставке», — рассказал один из собеседников агентства.
Возможные кадровые перестановки обсуждаются и в федеральных telegram-каналах. «Как ожидается, Наталья Комарова, ныне возглавляющая этот автономный округ, уйдет в отставку „в течение нескольких недель“. Кандидатом на ее место называется действующий мэр Тюмени Руслан Кухарук», — пишет telegram-канал «Тайная политика».
Другой собеседник агентства, близкий к окружному правительству, сообщил, что губернатор Югры в понедельник была в командировке в Москве, в том числе и в администрации президента. «Но на прошедших совещаниях не обсуждалась ничего, что касалось бы ее карьеры», — рассказал инсайдер.
В департаменте внутренней политики ХМАО заявили URA.RU, что не комментируют слухи и домыслы об отставке губернатора. «Наталья Владимировна находится на рабочем месте. Готовится к дням Урала на ВДНХ, Петербургскому экономическому форуму и IT-форуму в Ханты-Мансийске. В целом, ее график распланирован до конца года», — прокомментировали в ДВП.
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