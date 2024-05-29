Дюмин официально назначен секретарем Госсовета

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, портрет, дюмин алексей
Алесей Дюмин назначен на новую должность Фото:
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Кто такой Алексей Дюмин, который станет новым помощником Владимира Путина

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника, экс-губернатора Тульской области, Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента страны.

«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г», — отмечается в указе. Он вступил в силу с момента подписания.

В середине мая сообщалось о назначении Дюмина на должность помощника Путина. Он должен был заниматься обеспечением ВС РФ средствами борьбы.

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Президент России Владимир Путин назначил своего помощника, экс-губернатора Тульской области, Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ. Соответствующий указ размещен на официальном сайте президента страны. «Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г», — отмечается в указе. Он вступил в силу с момента подписания. В середине мая сообщалось о назначении Дюмина на должность помощника Путина. Он должен был заниматься обеспечением ВС РФ средствами борьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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