За одну банкноту тюменец хочет выручить миллион рублей
Житель Тюмени выставил на продажу сторублевую купюру, выпущенную в честь Чемпионата мира по футболу 2018 года, за миллион рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.
«Купюра 100 рублей, ЧМ-2018. Цена: миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении.
При этом продавец указал, что готов к торгу. Редкие памятные банкноты были выпущены Банком России в 2018 году. Их тираж — 20 млн экземпляров.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают заварочный чайник по мотивам сказки «Репка». Его цена — 300 тысяч рублей.
Купюры были выпущены ограниченным тиражом
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