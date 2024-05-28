28 мая 2024

В Тюмени за миллион продают купюру в 100 рублей. Скрин

В Тюмени 100 рублей, выпущенные в честь ЧМ-2018, продают за 1 000 000
© Служба новостей «URA.RU»
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За одну банкноту тюменец хочет выручить миллион рублей
За одну банкноту тюменец хочет выручить миллион рублей Фото:

Житель Тюмени выставил на продажу сторублевую купюру, выпущенную в честь Чемпионата мира по футболу 2018 года, за миллион рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений.

«Купюра 100 рублей, ЧМ-2018. Цена: миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении.

При этом продавец указал, что готов к торгу. Редкие памятные банкноты были выпущены Банком России в 2018 году. Их тираж — 20 млн экземпляров.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают заварочный чайник по мотивам сказки «Репка». Его цена — 300 тысяч рублей.

Купюры были выпущены ограниченным тиражом
Купюры были выпущены ограниченным тиражом
Фото:

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Житель Тюмени выставил на продажу сторублевую купюру, выпущенную в честь Чемпионата мира по футболу 2018 года, за миллион рублей. Предложение размещено на сайте бесплатных объявлений. «Купюра 100 рублей, ЧМ-2018. Цена: миллион рублей. Состояние новое», — говорится в объявлении. При этом продавец указал, что готов к торгу. Редкие памятные банкноты были выпущены Банком России в 2018 году. Их тираж — 20 млн экземпляров. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают заварочный чайник по мотивам сказки «Репка». Его цена — 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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