Отец Миши Бахтина со СМА засудил МВД по делу о пикете в день визита Путина

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), выиграл дело против МВД. Поводом для судебного разбирательства послужило задержание Бахтина во время пикета, совпадавшего с визитом президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Суд вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
«Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская.
Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Родители мальчика пытаются привлечь общественное внимание к проблеме. Они регулярно участвуют в одиночных пикетах. Они стремятся добиться предоставления лекарственного препарата «Рисдиплам» для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU.
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