Общество Отец Миши Бахтина со СМА засудил МВД по делу о пикете в день визита Путина 29 мая 2024 в 11:55 Размер текста - 17 + Бахтины больше года пытаются получить препарат «Рисдиплам» за счет государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Родители Миши Бахтина со СМА борются за дорогостоящий препарат Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), выиграл дело против МВД. Поводом для судебного разбирательства послужило задержание Бахтина во время пикета, совпадавшего с визитом президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Суд вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Родители мальчика пытаются привлечь общественное внимание к проблеме. Они регулярно участвуют в одиночных пикетах. Они стремятся добиться предоставления лекарственного препарата «Рисдиплам» для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши Бахтина, страдающего спинальной мышечной атрофией (СМА), выиграл дело против МВД. Поводом для судебного разбирательства послужило задержание Бахтина во время пикета, совпадавшего с визитом президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург 15 февраля. Суд вынес решение о компенсации в размере 55 300 рублей за счет государственной казны. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила представитель семьи Юлия Липинская. «Мы в очередной раз отстояли свою правоту. Хотелось бы напомнить, что мы являемся законопослушными гражданами и просим такого же отношения к нам. Надеюсь, что этот прецедент заставит соблюдать закон по отношению к мирным гражданам», — отметила Липинская. Миша Бахтин стал первым младенцем в России, у которого спинальную мышечную атрофию (СМА) диагностировали в младенчестве. Родители мальчика пытаются привлечь общественное внимание к проблеме. Они регулярно участвуют в одиночных пикетах. Они стремятся добиться предоставления лекарственного препарата «Рисдиплам» для своего сына. История борьбы семьи Бахтиных с министерством здравоохранения — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям