28 мая 2024

Смогут ли тюменцы пожениться в День любви, семьи и верности

Тюменцы не смогут пожениться в День любви, семьи и верности
© Служба новостей «URA.RU»
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8 июля ЗАГС Тюмени не работает
8 июля ЗАГС Тюмени не работает Фото:

В Тюмени в День любви, семьи и верности 8 июля жители не смогут зарегистрировать браки, так как этот день выпадает на понедельник и является выходным в ЗАГС. Об этом URA.RU рассказали в комитете записи актов гражданского состояния.

«У нас 8 июля выходной день. Пока нет регистраций в этот день», — сообщили агентству в ЗАГС.

Однако ЗАГС Тюменского района работает по другому графику и местные жители в праздничный день там смогут пожениться. Также уже принимают заявления на выездные регистрации на самые популярные летние даты — 24 июля и 24 августа, рассказали в районной администрации.

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В Тюмени в День любви, семьи и верности 8 июля жители не смогут зарегистрировать браки, так как этот день выпадает на понедельник и является выходным в ЗАГС. Об этом URA.RU рассказали в комитете записи актов гражданского состояния. «У нас 8 июля выходной день. Пока нет регистраций в этот день», — сообщили агентству в ЗАГС. Однако ЗАГС Тюменского района работает по другому графику и местные жители в праздничный день там смогут пожениться. Также уже принимают заявления на выездные регистрации на самые популярные летние даты — 24 июля и 24 августа, рассказали в районной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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