Смогут ли тюменцы пожениться в День любви, семьи и верности

8 июля ЗАГС Тюмени не работает
В Тюмени в День любви, семьи и верности 8 июля жители не смогут зарегистрировать браки, так как этот день выпадает на понедельник и является выходным в ЗАГС. Об этом URA.RU рассказали в комитете записи актов гражданского состояния.
«У нас 8 июля выходной день. Пока нет регистраций в этот день», — сообщили агентству в ЗАГС.
Однако ЗАГС Тюменского района работает по другому графику и местные жители в праздничный день там смогут пожениться. Также уже принимают заявления на выездные регистрации на самые популярные летние даты — 24 июля и 24 августа, рассказали в районной администрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!