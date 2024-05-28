Число челябинцев, берущих электросамокаты напрокат, увеличилось на 60%

Челябинцы стали активнее арендовать самокаты для отдыха, увеличив использование кикшеринговых сервисов на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитиков МегаФона.
«Жители региона активно арендуют самокаты и в путешествиях: с начала мая трафик на сайтах проката самокатов за пределами Челябинской области вырос на 40%. Это говорит о том, что челябинцы стали чаще использовать такой вид транспорта во время путешествий», — отмечают в пресс-службе МегаФона.
Анализ показал, что пиковые запросы на аренду самокатов приходятся на пятницу, а в понедельник интерес к ним минимален. По всей стране спрос на кикшеринг за первые две недели мая также вырос, с особенно заметным увеличением числа пользователей в возрастной группе 45+.
Ранее на сайте URA.RU было опубликовано о растущей популярности современных видов городского транспорта, включая электросамокаты, среди жителей различных регионов России. Этот тренд подтверждается и текущими данными, указывающими на расширение аудитории кикшеринга и изменение предпочтений пользователей.
На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга в регионах составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — жители 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли число пользователей до 25 лет, вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.
Мужчины чаще арендуют электросамокаты (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.
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