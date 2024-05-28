28 мая 2024

В Тюменской области подорожали путевки в санатории

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на путевки в тюменских санаторий выросли больше, чем на 7%
Цены на путевки в тюменских санаторий выросли больше, чем на 7% Фото:

В 2024 году в Тюменской области выросла стоимость лечебно-оздоровительного отдыха. В мае путевки в санатории стали дороже на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 годом. Такие данные приводит Тюменьстат.

«На конец апреля 2024 года в Тюменской области увеличились тарифы на санаторно-оздоровительные услуги. Относительно декабря прошлого года стоимость увеличилась на 7,4%», — указано в отчете.

В Тюменской области цена отдыха в санаториях зависит от количества дней. Минимальная стоимость суток с лечением начинается от 3 300 рублей.

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В 2024 году в Тюменской области выросла стоимость лечебно-оздоровительного отдыха. В мае путевки в санатории стали дороже на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 годом. Такие данные приводит Тюменьстат. «На конец апреля 2024 года в Тюменской области увеличились тарифы на санаторно-оздоровительные услуги. Относительно декабря прошлого года стоимость увеличилась на 7,4%», — указано в отчете. В Тюменской области цена отдыха в санаториях зависит от количества дней. Минимальная стоимость суток с лечением начинается от 3 300 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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