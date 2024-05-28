В Тюменской области подорожали путевки в санатории

Цены на путевки в тюменских санаторий выросли больше, чем на 7%
В 2024 году в Тюменской области выросла стоимость лечебно-оздоровительного отдыха. В мае путевки в санатории стали дороже на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 годом. Такие данные приводит Тюменьстат.
«На конец апреля 2024 года в Тюменской области увеличились тарифы на санаторно-оздоровительные услуги. Относительно декабря прошлого года стоимость увеличилась на 7,4%», — указано в отчете.
В Тюменской области цена отдыха в санаториях зависит от количества дней. Минимальная стоимость суток с лечением начинается от 3 300 рублей.
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