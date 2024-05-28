Куйвашев из Дубая отправил зама в горящий поселок и был с ним на связи

29 мая 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

В Березовке сгорели 10 домов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В поселке Березовка произошел масштабный пожар Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дистанционно контролировал ситуацию в деревне Березовка Артинского района, где накануне сгорело 10 домов. Он сразу отправил туда своего «силового» заместителя Азата Салихова, а также других ответственных чиновников и был с ними на связи, рассказал URA.RU сам Салихов. «Ситуация была и есть на постоянном контроле губернатора. Он мне звонил и постоянно интересовался, так как сам находится в командировке. Я незамедлительно вчера выехал на место. Главой округа Константиновым определены и подготовлены два пункта временного размещения — школы в селе Поташка и в селе Сухановка, по 200 койко-мест», — рассказал он. Помимо Салихова на месте пожара работали управляющий Западным управленческим округом Андрей Язьков, глава округа Алексей Константинов, глава Березовской сельской администрации Оксана Стахеева, замминистра общественной безопасности Александр Клешнин, сотрудники министерства, замначальника областного МЧС Валерий Казаков, сотрудники противопожарной службы. Пожар в деревне Березовка начался днем 28 мая. Огонь уничтожил 10 домов. Предварительно, начался он из-за того, что лежащая на одном из участков стеклянная бутылка нагрелась под лучами солнца, создала эффект линзы и воспламенила траву. Все новости о пожаре в поселке URA.RU собирает в отдельном сюжете. Евгений Куйвашев находится в рабочей командировке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Там он поучаствовал в промышленной выставке, а также провел ряд переговоров с представителями местной власти. В частности, договорился о более тесном сотрудничестве регионов с замминистра образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дистанционно контролировал ситуацию в деревне Березовка Артинского района, где накануне сгорело 10 домов. Он сразу отправил туда своего «силового» заместителя Азата Салихова, а также других ответственных чиновников и был с ними на связи, рассказал URA.RU сам Салихов. «Ситуация была и есть на постоянном контроле губернатора. Он мне звонил и постоянно интересовался, так как сам находится в командировке. Я незамедлительно вчера выехал на место. Главой округа Константиновым определены и подготовлены два пункта временного размещения — школы в селе Поташка и в селе Сухановка, по 200 койко-мест», — рассказал он. Помимо Салихова на месте пожара работали управляющий Западным управленческим округом Андрей Язьков, глава округа Алексей Константинов, глава Березовской сельской администрации Оксана Стахеева, замминистра общественной безопасности Александр Клешнин, сотрудники министерства, замначальника областного МЧС Валерий Казаков, сотрудники противопожарной службы. Пожар в деревне Березовка начался днем 28 мая. Огонь уничтожил 10 домов. Предварительно, начался он из-за того, что лежащая на одном из участков стеклянная бутылка нагрелась под лучами солнца, создала эффект линзы и воспламенила траву. Все новости о пожаре в поселке URA.RU собирает в отдельном сюжете. Евгений Куйвашев находится в рабочей командировке в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Там он поучаствовал в промышленной выставке, а также провел ряд переговоров с представителями местной власти. В частности, договорился о более тесном сотрудничестве регионов с замминистра образования.