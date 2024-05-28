Свердловские власти заплатят погорельцам, оставшимся без домов, по 80 тысяч

Жителям деревни Березовка Артинского района (Свердловская область), оставшимся без дома из-за пожара, выплатят по 80 тысяч рублей. По 40 тысяч рублей получат те, лишился подсобного хозяйства. В общей сложности из резервного фонда областного правительства выделят 2,3 млн рублей, рассказал URA.RU замгубернатора Азат Салихов.
«В сгоревших домах проживало пять человек. Сейчас им оказывается помощь, в том числе финансовая. По решению думы Артинского городского округа пострадавшим гражданам будет выплачено: 80 тысяч рублей — по утрате жилья; 40 тысяч рублей — на утрату подсобного хозяйства», — рассказал Салихов.
Еще по 10 тысяч рублей те, кто остался без жилья, получат от соцзащиты. Тем, чье имущество было повреждено, доплатят пять тысяч. Документы для выплат уже готовятся. «Пожар — это беда. Но мы не оставим пострадавших в беде, окажем всю возможную помощь», — добавил Салихов.
Пожар в поселке Березовка начался днем 28 мая. Огонь уничтожил 10 домов. Предварительно, начался он из-за того, что лежащая на одном из участков стеклянная бутылка нагрелась под лучами солнца, создала эффект линзы и воспламенила траву. Все новости о пожаре в поселке URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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