28 мая 2024

Управляющая компания из ХМАО сделала заявление о падении лифта в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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В многоэтажке Нижневартовска сорвался лифт с пассажирами
В многоэтажке Нижневартовска сорвался лифт с пассажирами Фото:

Управляющая компания провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября в Нижневартовске. Коммунальщики сообщили агентству URA.RU, что сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины. Они выясняют причины активации системы безопасности. 

«Специалисты провели служебную проверку в связи с ситуацией, произошедшей в доме № 86 по улице 60 лет Октября. По предварительной версии, произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта. Причина срабатывания выясняется», — сообщили агентству в Управляющей компании № 1, обслуживающей дом.

Во время происшествия в лифте находились женщина с ребенком. Они зашли в кабину на шестом этаже. После закрытия дверей лифт быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами. На место происшествия прибыл механик, который открыл двери лифта и выпустил жильцов. «В настоящее время лифтовое оборудование находится в исправном состоянии и эксплуатируется в нормальном режиме», — подчеркнули представители компании. Они сообщили, что специалисты проводили проверку лифта в январе 2024 года и не обнаружили дефекты при обследовании оборудования.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в 16-этажном доме сорвался лифт с пассажиром. Инцидентом заинтересовался следственный отдел.

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Управляющая компания провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября в Нижневартовске. Коммунальщики сообщили агентству URA.RU, что сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины. Они выясняют причины активации системы безопасности.  «Специалисты провели служебную проверку в связи с ситуацией, произошедшей в доме № 86 по улице 60 лет Октября. По предварительной версии, произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта. Причина срабатывания выясняется», — сообщили агентству в Управляющей компании № 1, обслуживающей дом. Во время происшествия в лифте находились женщина с ребенком. Они зашли в кабину на шестом этаже. После закрытия дверей лифт быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами. На место происшествия прибыл механик, который открыл двери лифта и выпустил жильцов. «В настоящее время лифтовое оборудование находится в исправном состоянии и эксплуатируется в нормальном режиме», — подчеркнули представители компании. Они сообщили, что специалисты проводили проверку лифта в январе 2024 года и не обнаружили дефекты при обследовании оборудования. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в 16-этажном доме сорвался лифт с пассажиром. Инцидентом заинтересовался следственный отдел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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