Управляющая компания провела проверку из-за жалобы жителей на падение лифта в 16-этажном доме по улице 60 лет Октября в Нижневартовске. Коммунальщики сообщили агентству URA.RU, что сработало оборудование, предотвращающее резкое движение кабины. Они выясняют причины активации системы безопасности.
«Специалисты провели служебную проверку в связи с ситуацией, произошедшей в доме № 86 по улице 60 лет Октября. По предварительной версии, произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта. Причина срабатывания выясняется», — сообщили агентству в Управляющей компании № 1, обслуживающей дом.
Во время происшествия в лифте находились женщина с ребенком. Они зашли в кабину на шестом этаже. После закрытия дверей лифт быстро полетел вниз и остановился между вторым и третьим этажами. На место происшествия прибыл механик, который открыл двери лифта и выпустил жильцов. «В настоящее время лифтовое оборудование находится в исправном состоянии и эксплуатируется в нормальном режиме», — подчеркнули представители компании. Они сообщили, что специалисты проводили проверку лифта в январе 2024 года и не обнаружили дефекты при обследовании оборудования.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в 16-этажном доме сорвался лифт с пассажиром. Инцидентом заинтересовался следственный отдел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!