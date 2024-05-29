Песков: Кремль понимал, что Польша снимет ограничения для Украины насчет оружия

Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление замглавы польского минобороны Цезария Томчика.
«Мы видели заявление. Это было очевидно и до этого. Никаких секретов на этот счет не было. Президент России Владимир Путин на вопрос о реакции отвечал в Ташкенте при общении с прессой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Цезарий Томчик заявил, что Украина может пользоваться польским оружием для ударов по России. По его словам, у Киева для этого нет ограничений. Путин отмечал, что Москва внимательно следит за заявлениями западных лидеров насчет этой темы.
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