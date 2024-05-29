Песков: Кремль понимал, что Польша снимет ограничения для Украины насчет оружия

29 мая 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями западных лидеров насчет использования оружия ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление замглавы польского минобороны Цезария Томчика. «Мы видели заявление. Это было очевидно и до этого. Никаких секретов на этот счет не было. Президент России Владимир Путин на вопрос о реакции отвечал в Ташкенте при общении с прессой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Цезарий Томчик заявил, что Украина может пользоваться польским оружием для ударов по России. По его словам, у Киева для этого нет ограничений. Путин отмечал, что Москва внимательно следит за заявлениями западных лидеров насчет этой темы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль понимал, что страны Запада, в том числе и Польша, разрешат Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами отреагировал на заявление замглавы польского минобороны Цезария Томчика. «Мы видели заявление. Это было очевидно и до этого. Никаких секретов на этот счет не было. Президент России Владимир Путин на вопрос о реакции отвечал в Ташкенте при общении с прессой», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Цезарий Томчик заявил, что Украина может пользоваться польским оружием для ударов по России. По его словам, у Киева для этого нет ограничений. Путин отмечал, что Москва внимательно следит за заявлениями западных лидеров насчет этой темы.