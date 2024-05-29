В Екатеринбурге осудили на 13 лет челябинца, обвиняемого в госизмене

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Челябинца признали виновным в госизмене и оправдании терроризма
Челябинца признали виновным в госизмене и оправдании терроризма Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным в госизмене и оправдании терроризма жителя Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

«По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Также мужчине назначили и дополнительное наказание. Ему на три года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов в интернете. Преступление было расследовано УФСБ по Челябинской области.

Челябинец оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности против безопасности РФ. Он размешал в интернете материалы, в которых призывал российских военных сдаваться в плен, а также к совершению террористического акта.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным в госизмене и оправдании терроризма жителя Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначили наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. «По совокупности преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Также мужчине назначили и дополнительное наказание. Ему на три года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов в интернете. Преступление было расследовано УФСБ по Челябинской области. Челябинец оказывал помощь спецслужбам Украины в деятельности против безопасности РФ. Он размешал в интернете материалы, в которых призывал российских военных сдаваться в плен, а также к совершению террористического акта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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