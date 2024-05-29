В Копейске, городе-спутнике Челябинска, у дома по улице Грибоедова упавшее дерево насмерть придавило пенсионерку. Информацию об этом 29 мая URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону, добавив, что по данному факту проводится проверка.
«По данному факту в отношении пока неустановленных лиц из администрации города организовано проведение доследственной проверки. Следователем осуществлен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям либо бездействию лиц, ответственных за предоставление услуг по своевременной вырубке деревьев. После же будет принято процессуальное решение.
Предварительно, инцидент произошел из-за шквалистого ветра. Пенсионерка находилась на улице возле дома, когда дерево начало падать. Она попыталась увернуться, но у нее это не получилось. В результате ствол дерева упал прямо на нее. От полученных травм женщина скончалась. На место были вызваны экстренные службы. Они достали пенсионерку из-под дерева. Но к тому моменту она уже не подавала признаков жизни. На момент смерти ей было 72 года.
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