ВС РФ массированно обстреливают ВСУ у Старомайорского и Урожайного

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Российские войска обстреливают ВСУ рядом с Урожайным
Российские войска обстреливают ВСУ рядом с Урожайным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ударили по позициям ВСУ на времевском направлении. Атака велась в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары», — заявил Рогов РИА Новости. Он также отметил, что атака велась авиабомбами. 

Ранее Рогов сообщал о продвижении ВС РФ в захваченных ВСУ селах. Он отмечал успехи российских бойцов в продвижении в Старомайорском и Урожайном. 

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Российские войска ударили по позициям ВСУ на времевском направлении. Атака велась в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары», — заявил Рогов РИА Новости. Он также отметил, что атака велась авиабомбами.  Ранее Рогов сообщал о продвижении ВС РФ в захваченных ВСУ селах. Он отмечал успехи российских бойцов в продвижении в Старомайорском и Урожайном. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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