ВС РФ массированно обстреливают ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Российские войска ударили по позициям ВСУ на времевском направлении. Атака велась в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В районе Старомайорского и Урожайного по позициям противника нанесены массированные удары», — заявил Рогов РИА Новости. Он также отметил, что атака велась авиабомбами.
Ранее Рогов сообщал о продвижении ВС РФ в захваченных ВСУ селах. Он отмечал успехи российских бойцов в продвижении в Старомайорском и Урожайном.
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