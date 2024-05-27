Рогов заявил о продвижении ВС РФ в захваченных ВСУ селах

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ВС РФ продвинулись в захваченных ВСУ селах Старомайорское и Урожайное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска добились прогресса в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное, которые были под контролем ВСУ с лета прошлого года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части», — передает слова Рогова РИА Новости. Он уточнил, что использование кроссовых мотоциклов и квадроциклов, обладающих высокой маневренностью, способствовало успехам войск, позволяя эффективно маневрировать и избегать обстрелов.

Ранее группировка войск «Восток» нанесла поражение ВСУ около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krub и буксируемая гаубица M777.

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Российские войска добились прогресса в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное, которые были под контролем ВСУ с лета прошлого года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «В Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части», — передает слова Рогова РИА Новости. Он уточнил, что использование кроссовых мотоциклов и квадроциклов, обладающих высокой маневренностью, способствовало успехам войск, позволяя эффективно маневрировать и избегать обстрелов. Ранее группировка войск «Восток» нанесла поражение ВСУ около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krub и буксируемая гаубица M777.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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