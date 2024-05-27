Рогов заявил о продвижении ВС РФ в захваченных ВСУ селах

27 мая 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись в захваченных ВСУ селах Старомайорское и Урожайное Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска добились прогресса в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное, которые были под контролем ВСУ с лета прошлого года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «В Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части», — передает слова Рогова РИА Новости. Он уточнил, что использование кроссовых мотоциклов и квадроциклов, обладающих высокой маневренностью, способствовало успехам войск, позволяя эффективно маневрировать и избегать обстрелов. Ранее группировка войск «Восток» нанесла поражение ВСУ около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krub и буксируемая гаубица M777. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска добились прогресса в населенных пунктах Старомайорское и Урожайное, которые были под контролем ВСУ с лета прошлого года. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «В Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части», — передает слова Рогова РИА Новости. Он уточнил, что использование кроссовых мотоциклов и квадроциклов, обладающих высокой маневренностью, способствовало успехам войск, позволяя эффективно маневрировать и избегать обстрелов. Ранее группировка войск «Восток» нанесла поражение ВСУ около села Старомайорское в Донецкой Народной Республике. В результате потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krub и буксируемая гаубица M777.