В Свердловской области температура упадет до -6 градусов

В последние дни мая в регионе вновь ударят заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшую ночь на 30 мая в Свердловской области ударят заморозки и температура упадет до -6 градусов. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«30 мая — до -1…-6 по всей территории области, кроме юго-запада. 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области. 1 июня — до 0…-2 по югу и юго-западу. 2 июня — до нуля по юго-западу», — написал Пулин о вероятности заморозков в воздухе и на почве.

С 3 июня, по прогнозу синоптика, «заморозки отменяются». При этом он подчеркнул, что данные на первый месяц лета являются предварительными.