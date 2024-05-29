В Свердловской области температура упадет до -6 градусов

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В последние дни мая в регионе вновь ударят заморозки Фото:

В ближайшую ночь на 30 мая в Свердловской области ударят заморозки и температура упадет до -6 градусов. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«30 мая — до -1…-6 по всей территории области, кроме юго-запада. 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области. 1 июня — до 0…-2 по югу и юго-западу. 2 июня — до нуля по юго-западу», — написал Пулин о вероятности заморозков в воздухе и на почве.

С 3 июня, по прогнозу синоптика, «заморозки отменяются». При этом он подчеркнул, что данные на первый месяц лета являются предварительными.

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В ближайшую ночь на 30 мая в Свердловской области ударят заморозки и температура упадет до -6 градусов. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «30 мая — до -1…-6 по всей территории области, кроме юго-запада. 31 мая — при прояснениях до -2…-4 по всей территории области. 1 июня — до 0…-2 по югу и юго-западу. 2 июня — до нуля по юго-западу», — написал Пулин о вероятности заморозков в воздухе и на почве. С 3 июня, по прогнозу синоптика, «заморозки отменяются». При этом он подчеркнул, что данные на первый месяц лета являются предварительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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