Лукашенко раскрыл, за что помиловал экс-главреда NEXTA Протасевича

Лукашенко: Протасевича помиловали, так как он признал свою неправоту
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Роман Протасевич признал свою вину и был помилован, отметил Александр Лукашенко Фото:

Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее осужденный за протесты в республике Беларусь, был помилован, так как полностью признал свою вину и раскаялся. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул Александр Лукашенко в беседе с журналистами. Его слова приводит белорусское агентство Белта в своем telegram-канале. Также, по словам главы государства, Протасевич никого не убивал и это тоже стало одной из причин для помилования.

В конце мая Романа Протасевича помиловали. Он решил не уезжать из республики, пишет Life. Кроме того Лукашенко помиловал и россиянку Софью Сапегу, которая действовала вместе с Протасевичем. Помилование Сапеги положительно оценили в Кремле, сообщает «Национальная служба новостей».

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Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее осужденный за протесты в республике Беларусь, был помилован, так как полностью признал свою вину и раскаялся. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. «Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул Александр Лукашенко в беседе с журналистами. Его слова приводит белорусское агентство Белта в своем telegram-канале. Также, по словам главы государства, Протасевич никого не убивал и это тоже стало одной из причин для помилования. В конце мая Романа Протасевича помиловали. Он решил не уезжать из республики, пишет Life. Кроме того Лукашенко помиловал и россиянку Софью Сапегу, которая действовала вместе с Протасевичем. Помилование Сапеги положительно оценили в Кремле, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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