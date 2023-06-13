Лукашенко раскрыл, за что помиловал экс-главреда NEXTA Протасевича

Лукашенко: Протасевича помиловали, так как он признал свою неправоту

13 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Роман Протасевич признал свою вину и был помилован, отметил Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее осужденный за протесты в республике Беларусь, был помилован, так как полностью признал свою вину и раскаялся. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. «Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул Александр Лукашенко в беседе с журналистами. Его слова приводит белорусское агентство Белта в своем telegram-канале. Также, по словам главы государства, Протасевич никого не убивал и это тоже стало одной из причин для помилования. В конце мая Романа Протасевича помиловали. Он решил не уезжать из республики, пишет Life . Кроме того Лукашенко помиловал и россиянку Софью Сапегу, которая действовала вместе с Протасевичем. Помилование Сапеги положительно оценили в Кремле, сообщает «Национальная служба новостей».

Бывший главный редактор telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, ранее осужденный за протесты в республике Беларусь, был помилован, так как полностью признал свою вину и раскаялся. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. «Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул Александр Лукашенко в беседе с журналистами. Его слова приводит белорусское агентство Белта в своем telegram-канале. Также, по словам главы государства, Протасевич никого не убивал и это тоже стало одной из причин для помилования. В конце мая Романа Протасевича помиловали. Он решил не уезжать из республики, пишет Life. Кроме того Лукашенко помиловал и россиянку Софью Сапегу, которая действовала вместе с Протасевичем. Помилование Сапеги положительно оценили в Кремле, сообщает «Национальная служба новостей».