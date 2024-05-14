14 мая 2024

В доме, где жил Яков Свердлов, полиция Екатеринбурга накрыла бордель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом считается объектом культурного наследия
Дом считается объектом культурного наследия

В доме-памятнике на ул. Кирова, 31, где в начале прошлого века располагалась штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП и проживал известный революционер Яков Свердлов (его именем город назывался в 1924—1991 годах) со своими единомышленниками, полиция вечером 14 мая накрыла бордель. Об этом URA.RU рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«В здании, принадлежащем свердловскому мингосимущества, работает бордель, в котором девушки-индивидуалки занимаются с мужчинами сексом за деньги. Общественники провели контрольную закупку, также здесь находился посетитель настоящий и четыре работницы, на место приехала администратор, попыталась оказать сопротивление. Работают сотрудники ППС и отдела полиции №9», — поделился Чукреев.

В апреле при его участии была приостановлена работа двух других проститутошных. Одна из них находилась прямо под окнами областного минспорта.

Дом был построен в конце XIX века
Дом был построен в конце XIX века
Девушки отрицают причастность к оказанию интимных услуг
Девушки отрицают причастность к оказанию интимных услуг
В момент визита группы ревизоров в салоне был горожанин, пришедший «по мужской потребности»
В момент визита группы ревизоров в салоне был горожанин, пришедший «по мужской потребности»
На место оперативно приехала администратор
На место оперативно приехала администратор

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В доме-памятнике на ул. Кирова, 31, где в начале прошлого века располагалась штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП и проживал известный революционер Яков Свердлов (его именем город назывался в 1924—1991 годах) со своими единомышленниками, полиция вечером 14 мая накрыла бордель. Об этом URA.RU рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «В здании, принадлежащем свердловскому мингосимущества, работает бордель, в котором девушки-индивидуалки занимаются с мужчинами сексом за деньги. Общественники провели контрольную закупку, также здесь находился посетитель настоящий и четыре работницы, на место приехала администратор, попыталась оказать сопротивление. Работают сотрудники ППС и отдела полиции №9», — поделился Чукреев. В апреле при его участии была приостановлена работа двух других проститутошных. Одна из них находилась прямо под окнами областного минспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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