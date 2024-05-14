Дом считается объектом культурного наследия Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

В доме-памятнике на ул. Кирова, 31, где в начале прошлого века располагалась штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП и проживал известный революционер Яков Свердлов (его именем город назывался в 1924—1991 годах) со своими единомышленниками, полиция вечером 14 мая накрыла бордель. Об этом URA.RU рассказал член муниципальной Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«В здании, принадлежащем свердловскому мингосимущества, работает бордель, в котором девушки-индивидуалки занимаются с мужчинами сексом за деньги. Общественники провели контрольную закупку, также здесь находился посетитель настоящий и четыре работницы, на место приехала администратор, попыталась оказать сопротивление. Работают сотрудники ППС и отдела полиции №9», — поделился Чукреев.

В апреле при его участии была приостановлена работа двух других проститутошных. Одна из них находилась прямо под окнами областного минспорта.

Дом был построен в конце XIX века Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

Девушки отрицают причастность к оказанию интимных услуг Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

В момент визита группы ревизоров в салоне был горожанин, пришедший «по мужской потребности» Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым

На место оперативно приехала администратор Фото предоставлено Дмитрием Чукреевым