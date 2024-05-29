В ХМАО юристы наживаются на женах военнослужащих, пропавших на СВО

В Сургуте юристы наживаются на женах военнослужащих, пропавших в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«В Сургуте есть фирма юридических услуг. Офис находится на улице 30 Победы. Обещают помочь родственникам военнослужащих, которые пропали в зоне СВО. Причем давят на оперативность решения проблемы. В итоге берут по тридцать тысяч за справки, которые в военкомате и „Фонде защитника Отечества“ сделают бесплатно. Им даже военком города Андрей Калядин звонил и пытался призвать к совести, но, видимо, его не услышали, так как платные услуги продолжают оказывать», — сообщил собеседник.
При этом собеседник отметил, что составленные документы юристы отправляют в тот же военкомат. «Играют на горе людей. Потерявшие родственника готовы отдать последнее, лишь бы найти родных, чем и пользуются некоторые юристы, и зарабатывают на своих услугах», — добавил собеседник.
В юридической компании подтвердили информацию о том, что к ним обращались родственники бойцов СВО и им оказывались юридические услуги. Но почему по сути за бесплатные справки берется такая сумма, не объяснили. Уточнить информацию у военного комиссара Сургута на момент публикации не удалось. Калядин не ответил на телефонный звонок. Между тем в дежурной части военкомата сообщили, что всегда готовы помочь родственникам бойцов совершенно бесплатно. «Мы всем помогаем. Можно обращаться по любым вопросам. Не нужно никому платить. Приходите в военкомат или в фонд „Защитника отечества“, и вам все эти справки составят, проконсультируют и окажут поддержку. И все бесплатно», — сообщили в военкомате.
Ранее URA.RU писало, что бойцу СВО из ХМАО нотариусы отказали в помощи. У военного было ограничено время, и он попросил принять его без очереди, так как убывал на СВО, но юристы отказались делать это бесплатно.
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