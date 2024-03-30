Бойцу СВО из ХМАО нотариусы отказали в бесплатной помощи

30 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Боец СВО не смог своевременно получить помощь от нотариусов Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нотариусы Екатеринбурга отказали военнослужащему СВО из ХМАО в получении бесплатной юридической помощи без очереди. Об этом сам югорчанин рассказал URA.RU. «24 января 2024 года мне, мобилизованному командиру мотострелкового взвода лейтенанту нотариусами Свердловской области было отказано оформить доверенность на супругу без очереди. У меня была половина дня, буквально, и необходимо было убывать в район СВО, другого времени не было, доверенность была нужны срочно, потому что первая кончилась. Но нотариусов это не волновало. Вернуться домой мы не можем, наши семьи остались одни, поэтому документы, заверяемые нотариусами, действительно важны для всех военнослужащих, принимающих участие в СВО», — поделился югорчанин с URA.RU. Военнослужащий был мобилизован из ХМАО. В Екатеринбург он приезжал оформить и сдать необходимые документы. Из-за отказа нотариусов принять бойца без очереди, он обратился в Нотариальную палату Свердловской области, где его заверили, что с юристами проведут работу. В пресс-службе Нотариальной палаты Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что мужчина обратился к юристам в процессе другой сделки. Бойца попросили подождать и пообещали оказать услугу после закрытия текущего дела. Югорчанина принял один из нотариусов, к которым он обратился, в тот же день. Ему бесплатно оказали услугу, как и полагается. Однако после жалобы, мужчине принесли извинения, а юристам, отказавшим ему в оформлении документов, вынесли выговор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нотариусы Екатеринбурга отказали военнослужащему СВО из ХМАО в получении бесплатной юридической помощи без очереди. Об этом сам югорчанин рассказал URA.RU. «24 января 2024 года мне, мобилизованному командиру мотострелкового взвода лейтенанту нотариусами Свердловской области было отказано оформить доверенность на супругу без очереди. У меня была половина дня, буквально, и необходимо было убывать в район СВО, другого времени не было, доверенность была нужны срочно, потому что первая кончилась. Но нотариусов это не волновало. Вернуться домой мы не можем, наши семьи остались одни, поэтому документы, заверяемые нотариусами, действительно важны для всех военнослужащих, принимающих участие в СВО», — поделился югорчанин с URA.RU. Военнослужащий был мобилизован из ХМАО. В Екатеринбург он приезжал оформить и сдать необходимые документы. Из-за отказа нотариусов принять бойца без очереди, он обратился в Нотариальную палату Свердловской области, где его заверили, что с юристами проведут работу. В пресс-службе Нотариальной палаты Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что мужчина обратился к юристам в процессе другой сделки. Бойца попросили подождать и пообещали оказать услугу после закрытия текущего дела. Югорчанина принял один из нотариусов, к которым он обратился, в тот же день. Ему бесплатно оказали услугу, как и полагается. Однако после жалобы, мужчине принесли извинения, а юристам, отказавшим ему в оформлении документов, вынесли выговор.