ФК «Урал» всухую проиграл «Акрону» первую игру за место в Премьер-лиге. Фото

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"Урал" играл у себя дома
"Урал" играл у себя дома Фото:

Футбольный клуб «Урал» проиграл первую игру тольяттинскому «Акрону» за место в Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда уступила на «Екатеринбург Арене» со счетом 0:2.

«На этом все, „Акрон“ побеждает „Урал“ в Екатеринбурге в первом переходном матче. Два мяча — это довольно сильное преимущество», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».

Право сохранить место в элите российского футбола у уральцев осталось 1 июня в гостях у «Акрона». «Урал» занимает 14 место в РПЛ, а тольяттинская команда вырывается из Первой лиги с третьего места.

Следующий матч "Урал" будет играть в гостях
Следующий матч "Урал" будет играть в гостях
Фото:

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Футбольный клуб «Урал» проиграл первую игру тольяттинскому «Акрону» за место в Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда уступила на «Екатеринбург Арене» со счетом 0:2. «На этом все, „Акрон“ побеждает „Урал“ в Екатеринбурге в первом переходном матче. Два мяча — это довольно сильное преимущество», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ». Право сохранить место в элите российского футбола у уральцев осталось 1 июня в гостях у «Акрона». «Урал» занимает 14 место в РПЛ, а тольяттинская команда вырывается из Первой лиги с третьего места.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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