"Урал" играл у себя дома
Футбольный клуб «Урал» проиграл первую игру тольяттинскому «Акрону» за место в Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда уступила на «Екатеринбург Арене» со счетом 0:2.
«На этом все, „Акрон“ побеждает „Урал“ в Екатеринбурге в первом переходном матче. Два мяча — это довольно сильное преимущество», — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».
Право сохранить место в элите российского футбола у уральцев осталось 1 июня в гостях у «Акрона». «Урал» занимает 14 место в РПЛ, а тольяттинская команда вырывается из Первой лиги с третьего места.
Следующий матч "Урал" будет играть в гостях
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