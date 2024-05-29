Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФК «Урал» (Екатеринбург) приблизился к вылету из Российской премьер-лиги. В среду «Урал» на своем поле в первом стыковом матче проиграл «Акрону» со счетом 0:2. Как выглядит разгромный для футбольных фанатов Екатеринбурга матч — в материале URA.RU.

«Футболисты „Акрона“ перекрыли нам все зоны. Они не позволили нам ничего создать у своих ворот», — прокомментировал на послематчевой конференции поражение своей команды главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

Губернатор Евгений Куйвашев, главный болельщик «шмелей», после второго гола покинул VIP-трибуну. Игра проходила при 13 тысячах болельщиков. На 67 минуте за гостей забил Неманя Анджелкович, на 72-й счет удвоил Кирилл Данилин, воспользовавшись ошибкой вратаря «Урала» Евгения Помазуна.