The Economist: украинцы тонут в «реке смерти», пытаясь сбежать от мобилизации

Британское издание The Economist сообщило о гибели украинцев, пытающихся избежать мобилизации, переплывая реку Тиса, которую они окрестили «рекой смерти». Река Тис протекает на границе Украины с Румынией.
«Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», — сообщает The Economist, рассказывая о рискованном способе избежать мобилизации на Украине. Пограничная служба Украины 13 мая зафиксировала около 30 случаев гибели мужчин призывного возраста при попытке пересечь границу через эту реку.
Журналисты издания, общавшиеся с теми, кто смог переплыть реку Тиса и с местными жителями, помогающими беглецам, утверждают, что через реку ежедневно пытаются переправиться до 40 человек. Один из проводников поделился историей о том, как ему удалось переправить группу в 96 человек.
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