Воронежский учитель был шокирован детьми, раздевающимися перед ЕГЭ

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в школе №62 Воронежа был удивлен поведением некоторых выпускников во время экзамена. Об этом заявил сам учитель воронежской школы Дмитрий Скляр, стоявший с металлодетектором.
«В этом году поведение некоторых выпускников меня обескуражило», — передает telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа слова Скляра, который стоял на рамке металлодетектора. Обычно ученики спокойно реагируют на необходимость дополнительной проверки, однако в этом году были случаи, когда выпускники на эмоциях поднимали одежду, что стало для него неожиданностью.
Дмитрий Скляр уже третий год работает на ЕГЭ и второй год в этой школе. Он отметил, что его задача заключается в контроле за рамкой металлодетектора и реагировании на сигналы.
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