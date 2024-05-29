29 мая 2024

Воронежский учитель был шокирован детьми, раздевающимися перед ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Поведение детей обескуражило воронежского учителя
Поведение детей обескуражило воронежского учителя Фото:

Сотрудник пункта приема ЕГЭ в школе №62 Воронежа был удивлен поведением некоторых выпускников во время экзамена. Об этом заявил сам учитель воронежской школы Дмитрий Скляр, стоявший с металлодетектором.

«В этом году поведение некоторых выпускников меня обескуражило», — передает telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа слова Скляра, который стоял на рамке металлодетектора. Обычно ученики спокойно реагируют на необходимость дополнительной проверки, однако в этом году были случаи, когда выпускники на эмоциях поднимали одежду, что стало для него неожиданностью.

Дмитрий Скляр уже третий год работает на ЕГЭ и второй год в этой школе. Он отметил, что его задача заключается в контроле за рамкой металлодетектора и реагировании на сигналы. 

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Сотрудник пункта приема ЕГЭ в школе №62 Воронежа был удивлен поведением некоторых выпускников во время экзамена. Об этом заявил сам учитель воронежской школы Дмитрий Скляр, стоявший с металлодетектором. «В этом году поведение некоторых выпускников меня обескуражило», — передает telegram-канал управления образования и молодёжной политики Воронежа слова Скляра, который стоял на рамке металлодетектора. Обычно ученики спокойно реагируют на необходимость дополнительной проверки, однако в этом году были случаи, когда выпускники на эмоциях поднимали одежду, что стало для него неожиданностью. Дмитрий Скляр уже третий год работает на ЕГЭ и второй год в этой школе. Он отметил, что его задача заключается в контроле за рамкой металлодетектора и реагировании на сигналы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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