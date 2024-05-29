В Свердловской области цыганский табор с топором напал на дом участника СВО

Нападавшие угрожали женщинам топором Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Тыгиш Свердловской области цыганский табор обманул семью участника спецоперации Егора. Чтобы выманить деньги, представители диаспоры с топором напали на дом участника СВО и угрожали расправой его семье — жене, маме и бабушке. Об этой истории сообщает telegram-канал Readovka.

«В селе Тыгиш цыганский табор обманул семью участника спецоперации Егора — пока он находится на фронте. Изначально „молодняк“ диаспоры договорился поставить женщинам забор. Цыгане взяли заказ „по объявлению“», — пишет Readovka, ссылаясь на слова соседа.

В процессе работы табор резко поднял ценник. Они также узнали, что глава семьи находится на СВО. Женщины в свою очередь увидели, что ограждение делают криво. Тогда 84-летняя бабушка Прасковья попросила работников уехать, а в ответ на семью посыпались угрозы.

На кадрах видно, что один из мужчин бьет топором по изгороди, требуя 400 тысяч рублей, но его останавливает Прасковья. Также строители угрожали семье, что спалят их дом.

«Ты ведь богатая баба! Вытаскивай деньги!» — заявил один из работников пожилой женщине.

Пострадавшая семья написала заявление в полицию. После скандала представители диаспоры попытались связаться с семьей. Они заявили, что хотят извиниться и возместить моральный ущерб.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.