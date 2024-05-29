29 мая 2024

«Известия»: в Таиланде хотят запустить карты «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таиланд, корабли, причал, море берег
У россиян пользуется популярность отдых в Таиланде Фото:

Власти России ведут переговоры по вопросу приема карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве. Однако конкретные сроки еще не были обозначены.

«На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы „Мир“. В рамках нашей двусторонней повестки дня упомянутый вопрос сохраняет актуальность, его рассмотрение ведется соответствующими профильными ведомствами», — заявили в посольстве «Известиям».

Таиланду это помогло бы увеличить доход, получаемый в сфере туриндустрии. Отмечается, что у россиян страна пользуется популярностью. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая в нем побывало более 13 миллионов иностранцев.

По словам директора направления развития банковских карт Банки.ру Антона Сергунова, российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах. Там активно развивается туризм. Отмечается, что сейчас карты «Мир» принимаются в более чем десяти странах мира. Однако платежная система в разных государствах работает по-разному.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России ведут переговоры по вопросу приема карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве. Однако конкретные сроки еще не были обозначены. «На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы „Мир“. В рамках нашей двусторонней повестки дня упомянутый вопрос сохраняет актуальность, его рассмотрение ведется соответствующими профильными ведомствами», — заявили в посольстве «Известиям». Таиланду это помогло бы увеличить доход, получаемый в сфере туриндустрии. Отмечается, что у россиян страна пользуется популярностью. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая в нем побывало более 13 миллионов иностранцев. По словам директора направления развития банковских карт Банки.ру Антона Сергунова, российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах. Там активно развивается туризм. Отмечается, что сейчас карты «Мир» принимаются в более чем десяти странах мира. Однако платежная система в разных государствах работает по-разному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...