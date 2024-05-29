«Известия»: в Таиланде хотят запустить карты «Мир»

30 мая 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

У россиян пользуется популярность отдых в Таиланде Фото: Алена Полозова © URA.RU Власти России ведут переговоры по вопросу приема карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве. Однако конкретные сроки еще не были обозначены. «На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы „Мир“. В рамках нашей двусторонней повестки дня упомянутый вопрос сохраняет актуальность, его рассмотрение ведется соответствующими профильными ведомствами», — заявили в посольстве «Известиям». Таиланду это помогло бы увеличить доход, получаемый в сфере туриндустрии. Отмечается, что у россиян страна пользуется популярностью. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая в нем побывало более 13 миллионов иностранцев. По словам директора направления развития банковских карт Банки.ру Антона Сергунова, российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах. Там активно развивается туризм. Отмечается, что сейчас карты «Мир» принимаются в более чем десяти странах мира. Однако платежная система в разных государствах работает по-разному. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России ведут переговоры по вопросу приема карты российской платежной системы «Мир» в Таиланде. Об этом заявили в российском посольстве в королевстве. Однако конкретные сроки еще не были обозначены. «На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы „Мир“. В рамках нашей двусторонней повестки дня упомянутый вопрос сохраняет актуальность, его рассмотрение ведется соответствующими профильными ведомствами», — заявили в посольстве «Известиям». Таиланду это помогло бы увеличить доход, получаемый в сфере туриндустрии. Отмечается, что у россиян страна пользуется популярностью. По данным министерства туризма и спорта Таиланда, с 1 января по 12 мая в нем побывало более 13 миллионов иностранцев. По словам директора направления развития банковских карт Банки.ру Антона Сергунова, российская национальная платежная система может появиться в дружественных РФ странах. Там активно развивается туризм. Отмечается, что сейчас карты «Мир» принимаются в более чем десяти странах мира. Однако платежная система в разных государствах работает по-разному.