29 мая 2024

В Челябинской области число туристов увеличилось на треть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За два года поток постояльцев в местах размещения туристов вырос на треть
За два года поток постояльцев в местах размещения туристов вырос на треть Фото:

В Челябинской области туристический поток за два года увеличился на 34%. О подведении итогов 2023 года в сравнении с 2021 годом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За прошедший 2023 год количество туристов в гостиницах и других коллективных средствах размещения составило 1,4 миллиона человек, что на 34% больше, чем в 2021 году. Разница с показателями 2022 года составила 14%», — сообщили в КСП.

Увеличилось и количество ночевок в гостиницах. Показатель проведенных суток увеличился с 2021 года на 23% и с 2022 года на 2%, составив 5,4 миллиона единиц. По итогам 2023 года в регионе находится 556 средств размещения туристов или более 20 тысяч номеров и апартаментов. Показатель за два года стал выше на 5%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области туристический поток за два года увеличился на 34%. О подведении итогов 2023 года в сравнении с 2021 годом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За прошедший 2023 год количество туристов в гостиницах и других коллективных средствах размещения составило 1,4 миллиона человек, что на 34% больше, чем в 2021 году. Разница с показателями 2022 года составила 14%», — сообщили в КСП. Увеличилось и количество ночевок в гостиницах. Показатель проведенных суток увеличился с 2021 года на 23% и с 2022 года на 2%, составив 5,4 миллиона единиц. По итогам 2023 года в регионе находится 556 средств размещения туристов или более 20 тысяч номеров и апартаментов. Показатель за два года стал выше на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...