В Тюменской области нашли 17 очагов опасной болезни

В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении.
Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию.
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В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении. Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию.