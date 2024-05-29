В Тюменской области нашли 17 очагов опасной болезни

Россельхознадзор сообщил о 17 очагах бешенства в районах Тюменской области

30 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

В поселках, где обнаружили бешенство, введен карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении. Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении. Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию.