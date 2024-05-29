29 мая 2024

В Тюменской области нашли 17 очагов опасной болезни

Россельхознадзор сообщил о 17 очагах бешенства в районах Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина скорой помощи. Курган , красная зона, внимание зона карантина, ковид 19
В поселках, где обнаружили бешенство, введен карантин Фото:

В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении.

Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию.

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В Тюмени в настоящий момент действует карантин по бешенству в 17 населенных пунктах в разных районах. Об этом на сайте сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах», — говорится в сообщении. Известно, что с января 2024 года ветеринары зарегистрировали 18 случаев бешенства у диких и домашних животных. Это лисицы, енотовидные и домашние собаки, крупный рогатый скот. В зонах, где есть угроза распространения бешенства, ветеринарная служба региона проводит иммунизацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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