Еж чувствует себя хорошо (архивное фото)
При тушении пожара на мусорном полигоне под Краснокамском сотрудники МЧС спасли ежа. Фото ведомство опубликовало в соцсетях.
«В Краснокамском городском округе огнеборцы МЧС России спасли ежика. Колючий оказался в огненной ловушке. Лесного жителя отпустили на безопасной территории», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.
Мусорный полигон около Краснокамска загорелся 29 мая. Фото пожара публиковал глава города Игорь Быкариз, который уверял, что держит ситуацию под контролем. О ликвидации огня не сообщалось.
Ежа отпустили в лес
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