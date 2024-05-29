29 мая 2024

Пермские огнеборцы спасли ежа из пожара на мусорной свалке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еж чувствует себя хорошо (архивное фото)
Еж чувствует себя хорошо (архивное фото) Фото:

При тушении пожара на мусорном полигоне под Краснокамском сотрудники МЧС спасли ежа. Фото ведомство опубликовало в соцсетях.

«В Краснокамском городском округе огнеборцы МЧС России спасли ежика. Колючий оказался в огненной ловушке. Лесного жителя отпустили на безопасной территории», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

Мусорный полигон около Краснокамска загорелся 29 мая. Фото пожара публиковал глава города Игорь Быкариз, который уверял, что держит ситуацию под контролем. О ликвидации огня не сообщалось.

Ежа отпустили в лес
Ежа отпустили в лес
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При тушении пожара на мусорном полигоне под Краснокамском сотрудники МЧС спасли ежа. Фото ведомство опубликовало в соцсетях. «В Краснокамском городском округе огнеборцы МЧС России спасли ежика. Колючий оказался в огненной ловушке. Лесного жителя отпустили на безопасной территории», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. Мусорный полигон около Краснокамска загорелся 29 мая. Фото пожара публиковал глава города Игорь Быкариз, который уверял, что держит ситуацию под контролем. О ликвидации огня не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...