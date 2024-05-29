29 мая 2024

Губернатор ХМАО собрала замов на закрытую встречу на фоне слухов об отставке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Комарова проводит закрытое совещание
Наталья Комарова проводит закрытое совещание Фото:

Губернатор ХМАО Комарова собрала своих замов на закрытое совещание, где объявила им о своей отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Губернатор Югры Наталья Комарова собрала заместителей, где объявила им об отставке. Более широкий круг окружных элит соберется сегодня в 12.30, где будет проведена еще одна встреча», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что мэр Тюмени Руслан Кухарук летит в ХМАО с рабочим визитом 30 мая. Ряд telegram-каналов прочит ему скорое назначение на пост губернатора.

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Губернатор ХМАО Комарова собрала своих замов на закрытое совещание, где объявила им о своей отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Губернатор Югры Наталья Комарова собрала заместителей, где объявила им об отставке. Более широкий круг окружных элит соберется сегодня в 12.30, где будет проведена еще одна встреча», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Тюмени Руслан Кухарук летит в ХМАО с рабочим визитом 30 мая. Ряд telegram-каналов прочит ему скорое назначение на пост губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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