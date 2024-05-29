Губернатор ХМАО собрала замов на закрытую встречу на фоне слухов об отставке

Губернатор ХМАО Комарова собрала своих замов на закрытое совещание, где объявила им о своей отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Губернатор Югры Наталья Комарова собрала заместителей, где объявила им об отставке. Более широкий круг окружных элит соберется сегодня в 12.30, где будет проведена еще одна встреча», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что мэр Тюмени Руслан Кухарук летит в ХМАО с рабочим визитом 30 мая. Ряд telegram-каналов прочит ему скорое назначение на пост губернатора.
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