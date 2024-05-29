Политэлиты ХМАО оказались не готовы к внезапному визиту мэра Тюмени Руслана Кухарука в статусе потенциального сменщика губернатора Натальи Комаровой. Источнкии URA.RU на условиях анонимности поделились с журналистом, что не могут поверить в такую резкую ротацию.
«Топ-чиновники спокойно разъехались по домам. Многие не верят слухам и говорят, что отставка Комаровой планировалась не раньше осени (или вообще в конце срока в 2025 году). При этом, в последнее время основным кандидатом в преемники считался не Кухарук, а топ-чиновник правительства ДНР. Были, конечно, и слухи о других претендентах», — отмечает инсайдер.
Однако примеры внезапной смены губернатора в истории Югры уже были. Именно так ушел с должности первый глава региона Филипенко. «В любом случае, официальной информации еще нет. И Кухарук, и Комарова пока сохраняют свои статусы. Вероятно, какая-то определенность наступит уже утром 30 мая», — сообщает информатор.
Еще один источник агентства отмечает, что пока подтверждения по отставки губернатора нет. «Однако, если бы тюменское лобби в Москве действительно готовило эту ротацию, она точно должна быть неожиданной», — делится мнением собеседник.
При этом, официальная позиция департамента внутренней политики пока остается неизменной. Утром 29 мая, когда федеральные telegram-каналы опубликовали пост о возможной ротации, окружные власти заявили, что не комментируют слухи и домыслы.
Ранее URA.RU писало о том, что мэр Тюмени Кухарук летит в ХМАО с рабочим визитом 30 мая. Ряд telegram-каналов прочит ему скорое назначение на пост губернатора.
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