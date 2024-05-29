Челябинцы потребовали отменить строительство корта вместо детской площадки. Фото

30 мая 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Жители требуют установить детскую площадку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители дома №40 по улице Чичерина в Челябинске потребовали отменить строительство обветшалого корта вместо новой детской площадки во дворе. Об этом сообщила URA.RU челябинка Мария Лялина. «В нашем дворе хотят установить старый хоккейный корт, который раньше стоял на Университетской набережной. Мы больше десяти лет просим обычную детскую площадку. Корт у нас есть в соседнем дворе, а нам с детьми гулять негде», — рассказала URA.RU Лялина. Активные жители дома выступили категорически против переноса корта в их двор. На встречу с несогласными прибыл глава Калининского района Владимир Шамне, который пообещал строительство детской площадки, но в рамках второй очереди и не в этом году. Но убедить челябинцев не удалось. «Возведение данного объекта не было согласовано с нами, считаем, что данное сооружение будет отрицательно сказываться на проживающих. Будет шум, грязь, мусор и собачьи фекалии между заборами корта и детского сада, шайбы могут вылететь из корта и попасть с малышей. Кроме того, нам не сообщили, откуда будет запитан свет и подаваться вода», — сообщили соседи. Челябинцы переживают, что контракт уже подписан и строительство начнется против их воли. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Калининского района Челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал. Этот старый корт хотели утилизировать, но потом решили поставить в другой двор Текслер помоги, vk.com Фото Жители давно просят построить здесь детскую площадку, а корт есть в соседнем дворе Текслер помоги, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома №40 по улице Чичерина в Челябинске потребовали отменить строительство обветшалого корта вместо новой детской площадки во дворе. Об этом сообщила URA.RU челябинка Мария Лялина. «В нашем дворе хотят установить старый хоккейный корт, который раньше стоял на Университетской набережной. Мы больше десяти лет просим обычную детскую площадку. Корт у нас есть в соседнем дворе, а нам с детьми гулять негде», — рассказала URA.RU Лялина. Активные жители дома выступили категорически против переноса корта в их двор. На встречу с несогласными прибыл глава Калининского района Владимир Шамне, который пообещал строительство детской площадки, но в рамках второй очереди и не в этом году. Но убедить челябинцев не удалось. «Возведение данного объекта не было согласовано с нами, считаем, что данное сооружение будет отрицательно сказываться на проживающих. Будет шум, грязь, мусор и собачьи фекалии между заборами корта и детского сада, шайбы могут вылететь из корта и попасть с малышей. Кроме того, нам не сообщили, откуда будет запитан свет и подаваться вода», — сообщили соседи. Челябинцы переживают, что контракт уже подписан и строительство начнется против их воли. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Калининского района Челябинска. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.