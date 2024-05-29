Челябинца, хранившего труп убитой им сожительницы в квартире, отправили под суд

Жителя Челябинска, который убил сожительницу, а после длительное время хранил ее труп в квартире, отправили под суд. Об этом сообщили URA.RU 30 мая в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора. Тогда мужчина сначала начал душить девушку, а после нанес не менее 10 ударов ножом в шею, от которых она скончалась.
После мужчина укрыл труп одеялом и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам остался жить в другой части квартиры. Труп девушки обнаружила хозяйка жилища, которая приехала за оплатой.
«Обвиняемый вину признал полностью. Пояснил, что долго не решался явиться в правоохранительные органы и сообщить о совершенном преступлении. Матерью потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму свыше 7,5 млн рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
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