29 мая 2024

Челябинца, хранившего труп убитой им сожительницы в квартире, отправили под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили под суд, ему грозит длительный срок в колонии
Мужчину отправили под суд, ему грозит длительный срок в колонии Фото:

Жителя Челябинска, который убил сожительницу, а после длительное время хранил ее труп в квартире, отправили под суд. Об этом сообщили URA.RU 30 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора. Тогда мужчина сначала начал душить девушку, а после нанес не менее 10 ударов ножом в шею, от которых она скончалась.

После мужчина укрыл труп одеялом и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам остался жить в другой части квартиры. Труп девушки обнаружила хозяйка жилища, которая приехала за оплатой.

«Обвиняемый вину признал полностью. Пояснил, что долго не решался явиться в правоохранительные органы и сообщить о совершенном преступлении. Матерью потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму свыше 7,5 млн рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Жителя Челябинска, который убил сожительницу, а после длительное время хранил ее труп в квартире, отправили под суд. Об этом сообщили URA.RU 30 мая в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел в период с января по март 2024 года. Между сожителями произошла ссора. Тогда мужчина сначала начал душить девушку, а после нанес не менее 10 ударов ножом в шею, от которых она скончалась. После мужчина укрыл труп одеялом и открыл окно, чтобы заморозить комнату. Сам остался жить в другой части квартиры. Труп девушки обнаружила хозяйка жилища, которая приехала за оплатой. «Обвиняемый вину признал полностью. Пояснил, что долго не решался явиться в правоохранительные органы и сообщить о совершенном преступлении. Матерью потерпевшей заявлен гражданский иск на сумму свыше 7,5 млн рублей», — добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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