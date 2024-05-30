Умерла Анастасия Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях.
«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.
Скриншот соцсети Анастасии Заворотнюк
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