Умерла Анастасия Заворотнюк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Умерла Анастасия Заворотнюк Фото:

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях.

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Скриншот соцсети Анастасии Заворотнюк
Скриншот соцсети Анастасии Заворотнюк

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях. «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...