29 мая 2024

Сын Игоря Алтушкина женится, предложение сделано на яхте в Петербурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мультимедийной выставки про разведчика Николая Кузнецова. Екатеринбург, алтушкин тимофей
Тимофей Алтушкин — один из самых завидных холостяков Екатеринбурга Фото:

Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой екатеринбургской элиты — готовится расстаться со статусом завидного холостяка. Видео с предложением руки и сердца появилось в соцсетях у друзей Алтушкина-младшего.

О невесте известно пока немного. Девушку зовут Анастасия, она связана с уральским брендом одежды garage.est.2016, который представлен в Москве, Дубае (ОАЭ) и Нью-Йорке (США).

Судя по кадрам, предложение свой избраннице Тимофей сделал на яхте в Санкт-Петербурге. На палубе красиво расставили свечи и белые розы, играл саксофонист. В знак любви Тимофей подарил Анастасии кольцо Tiffany, по счастливым лицам и объятиям стало понятно, что девушка ответила «да».

Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также бизнесмен занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».

Невесту зовут Анастасия (вторая слева)
Невесту зовут Анастасия (вторая слева)
Фото:

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Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой екатеринбургской элиты — готовится расстаться со статусом завидного холостяка. Видео с предложением руки и сердца появилось в соцсетях у друзей Алтушкина-младшего. О невесте известно пока немного. Девушку зовут Анастасия, она связана с уральским брендом одежды garage.est.2016, который представлен в Москве, Дубае (ОАЭ) и Нью-Йорке (США). Судя по кадрам, предложение свой избраннице Тимофей сделал на яхте в Санкт-Петербурге. На палубе красиво расставили свечи и белые розы, играл саксофонист. В знак любви Тимофей подарил Анастасии кольцо Tiffany, по счастливым лицам и объятиям стало понятно, что девушка ответила «да». Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также бизнесмен занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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