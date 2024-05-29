Бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина и яркий представитель молодой екатеринбургской элиты — готовится расстаться со статусом завидного холостяка. Видео с предложением руки и сердца появилось в соцсетях у друзей Алтушкина-младшего.
О невесте известно пока немного. Девушку зовут Анастасия, она связана с уральским брендом одежды garage.est.2016, который представлен в Москве, Дубае (ОАЭ) и Нью-Йорке (США).
Судя по кадрам, предложение свой избраннице Тимофей сделал на яхте в Санкт-Петербурге. На палубе красиво расставили свечи и белые розы, играл саксофонист. В знак любви Тимофей подарил Анастасии кольцо Tiffany, по счастливым лицам и объятиям стало понятно, что девушка ответила «да».
Тимофей Алтушкин владеет премиальным детейлинг-центром Autolab by RCС на улице Архангела Михаила, развивает бренд спортивной одежды RCC Sport. Также бизнесмен занимается компанией «Саплайс», которая поставляет оборудование для «Русской медной компании».
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