Уволенная из свердловского минцифры чиновница рассказала о кадровых чистках

Сотрудница свердловского министерства цифрового развития Светлана А., уволенная за то, что посетила спортивный фестиваль во время больничного, не единственная, кто покинул ведомство за последний год. По ее словам, в коллективе царит тяжелая атмосфера, вынужденно пришлось уволиться как минимум трем сотрудникам.
«Все боятся и уходят по собственному желанию. В отношении меня была жесткая травля: каждую неделю подходили, говорили „увольняйся“. Естественно, в таком [подавленном] состоянии я неправильно поступила, на эмоциях [уехала во время больничного в Сочи]. Знаю, что ушли как минимум три человека, но они уходят молча, их вынуждают. Вот и мне надо было также поступить, а то уже больше года живу в этом ужасе с судами», — поделилась Светлана с URA.RU. При этом предположений, почему к ней было такое отношение, у нее нет.
Светлану, главного специалиста отдела госзакупок минцифры, уволили в июне 2023 года. Из-за того, что во время больничного, взятого по уходу за ребенком, она поехала в Сочи на спортивный фестиваль. Она попыталась обжаловать решение работодателя через суд, но там ее не поддержали. Женщина подала апелляцию.
Источник агентства в министерстве рассказал, что трое сотрудников, о которых идет речь выше, уволились по личным причинам. «Обычная кадровая текучка», — пояснил он. В департаменте информационной политики региона на момент публикации новости на запрос по теме не ответили.
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