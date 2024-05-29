Задержанный ФСБ челябинец предстанет перед судом за продажу шпионских гаджетов

30 мая 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит срок в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинска, задержанный сотрудниками регионального управления ФСБ, предстанет перед судом за продажу шпионских гаджетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.3 ст. 30 ст. 138.1 УК РФ, ст. 138.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресса-службе прокуратуры региона. Мужчина закупился в одном из интернет-магазинов устройствами, выполненными в виде зажигалки, авторучки, наручных часов, автомобильных ключей-брелоков, флеш-карт, плюшевой игрушки, блоков зарядных устройств, которые были оборудованы камерами и аудио записывающими функциями. После же мужчина попытался сбыть их. В ходе задержания у него изъяли 44 подобных гаджета. На основании представленных региональными управлениями ФСБ и МВД результатов оперативно-розыскной деятельности в челябинском следкоме было возбуждено и расследовано уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска, задержанный сотрудниками регионального управления ФСБ, предстанет перед судом за продажу шпионских гаджетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, по делу утверждено обвинительное заключение. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого по ч.3 ст. 30 ст. 138.1 УК РФ, ст. 138.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресса-службе прокуратуры региона. Мужчина закупился в одном из интернет-магазинов устройствами, выполненными в виде зажигалки, авторучки, наручных часов, автомобильных ключей-брелоков, флеш-карт, плюшевой игрушки, блоков зарядных устройств, которые были оборудованы камерами и аудио записывающими функциями. После же мужчина попытался сбыть их. В ходе задержания у него изъяли 44 подобных гаджета. На основании представленных региональными управлениями ФСБ и МВД результатов оперативно-розыскной деятельности в челябинском следкоме было возбуждено и расследовано уголовное дело.