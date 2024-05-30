Что известно об отставке губернатора ХМАО: онлайн-трансляция

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об отставке

30 мая 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила об отставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU 11.26 Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о своей отставке. После 14-летнего пребывания на посту она объявила о том, что переходит на другую работу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о главном политическом событии в жизни региона. Губернатор Комарова объявила о своем уходе через telegram-канал Видео: telegram-канал Натальи Комаровой 12:45 Губернатор ХМАО Комарова собирала своих замов на закрытое совещание, где объявила им о своей отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

12:48 Политбомонд ХМАО замер в ожидании объявления преемника губернатора Комаровой. Источники URA.RU полагают, что официальное заявление будет сделано после публикации на сайте Кремля. Тем временем, в конференц-зале Дома правительства собираются чиновники, депутаты и представители местной элиты. Прибыл и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В Дом правительства в Ханты-Мансийске прибыл митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел URA.RU 12:59 Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале поблагодарил Комарову за многолетнее сотрудничество. «Наталья Владимировна, 14 лет, Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество. У нас многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написал Моор. Он пожелал Комаровой удачи на новом месте работы. 13:09 Комарова посетила заседание Думы Югры. Ее прощание с политбомондом ХМАО заняло пять минут. Встреча была закрытой. Корреспондент URA.RU сообщил, что Руслана Кухарука — потенциального сменщика Комаровой на посту губернатора — в зале не было. «Комаровой вручили букет цветов. Половина присутствующих не смогла сдержать слез», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. После заседания депутаты вернулись в думское крыло Белого дома. Перерыв решили продлить, чтобы обсудить все без камер. На заседании осталось рассмотреть восемь вопросов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова попрощалась с политбомондом на заседании Думы Югры Фото: URA.RU 13:26 Сенатор Совета Федерации РФ от Югры Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил Комарову за неоценимый опыт, который получил, работая под ее руководством. «Для меня была большая честь работать под руководством Натальи Владимировны. Я получил богатейший, неоценимый опыт благодаря нашей совместной работе», — написал Исаков. Он отметил, что благодаря руководству Комаровой Югра преобразилась: «Регион стал более социально справедливым и комфортным для жизни простых югорчан». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

11.26 Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о своей отставке. После 14-летнего пребывания на посту она объявила о том, что переходит на другую работу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о главном политическом событии в жизни региона. Губернатор Комарова объявила о своем уходе через telegram-канал Видео: telegram-канал Натальи Комаровой 12:45 Губернатор ХМАО Комарова собирала своих замов на закрытое совещание, где объявила им о своей отставке. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. 12:48 30.05.2024 Политбомонд ХМАО замер в ожидании объявления преемника губернатора Комаровой. Источники URA.RU полагают, что официальное заявление будет сделано после публикации на сайте Кремля. Тем временем, в конференц-зале Дома правительства собираются чиновники, депутаты и представители местной элиты. Прибыл и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 12:59 Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале поблагодарил Комарову за многолетнее сотрудничество. «Наталья Владимировна, 14 лет, Вы трудились на благо территории и ее жителей. За это время округ добился высоких результатов по самым разным социально-экономическим показателям. Спасибо Вам за многолетнее и плодотворное сотрудничество. У нас многое получилось сделать на благо жителей Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — написал Моор. Он пожелал Комаровой удачи на новом месте работы. 13:09 Комарова посетила заседание Думы Югры. Ее прощание с политбомондом ХМАО заняло пять минут. Встреча была закрытой. Корреспондент URA.RU сообщил, что Руслана Кухарука — потенциального сменщика Комаровой на посту губернатора — в зале не было. «Комаровой вручили букет цветов. Половина присутствующих не смогла сдержать слез», — сообщил корреспондент URA.RU с места событий. После заседания депутаты вернулись в думское крыло Белого дома. Перерыв решили продлить, чтобы обсудить все без камер. На заседании осталось рассмотреть восемь вопросов. 13:26 30.05.2024 Сенатор Совета Федерации РФ от Югры Эдуард Исаков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поблагодарил Комарову за неоценимый опыт, который получил, работая под ее руководством. «Для меня была большая честь работать под руководством Натальи Владимировны. Я получил богатейший, неоценимый опыт благодаря нашей совместной работе», — написал Исаков. Он отметил, что благодаря руководству Комаровой Югра преобразилась: «Регион стал более социально справедливым и комфортным для жизни простых югорчан».