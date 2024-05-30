Чем известен кандидат на пост губернатора ХМАО Руслан Кухарук

30 мая 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Бывший мэр Тюмени является претендентом на пост губернатора ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Со дня на день в ХМАО ждут назначение на пост губернатора действующего мэра Тюмени Руслана Кухарука. На посту главы города он проработал шесть лет. О профессиональных и личных достижениях, знаковых моментах на службе — в краткой справке URA.RU. Личная жизнь Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в Урае (ХМАО). В 1996 году окончил гимназию родного города с золотой медалью, затем поступил в Тюменский государственный университет, который в 2002 году также окончил с отличием по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей — сына и дочь. Активно занимается спортом: плаванием, не раз был замечен на крупных городских забегах, а также на велодорожках Тюмени. Политическая карьера После окончания университета Кухарук поступил на работу в администрацию Тюменского района. С февраля по октябрь 2002 года он занимал должность ведущего специалиста-юриста, а затем был заведующим сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы. После ухода из администрации Тюменского района перешел работать в региональный департамент имущественных отношений. Там он проработал вплоть до 2011 года, начиная в должности ведущего специалиста и заканчивая начальником управления распоряжения и аренды земельных участков. В том же 2011 году был назначен директором департамента имущественных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. Через пять лет, 29 сентября 2016, года был назначен заместителем мэра Александра Моора. После назначения Александра Моора на пост губернатора Тюменской области 31 мая 2018 года Кухарук был утвержден на должность временно исполняющего обязанности главы администрации города Тюмени. В начале октября того же года был единогласно избран на пост мэра. Главные достижения на посту мэра Тюмени Шесть лет на посту мэра Тюмени выпали на непростые годы: пандемия, санкции, начало СВО. Кухарук всегда получал высокую оценку руководства региона и УрФО, рассказал URA.RU источник, близкий к тюменской мэрии. Новый губернатор ХМАО — юрист и крепкий хозяйственник. «В числе его компетенций — умение мыслить проектно и договариваться с ключевыми застройщиками. За время своей работы на посту главы города он заключил более 10 договоров на комплексное развитие территорий. Крупная перестройка ждет ДОК, Лесобазу, Заречный и другие. На месте аварийного жилья появятся современные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Кухарук взял вектор на прогрессивное развитие и оставил после себя крепкое наследство», — добавляет источник. Также Кухаруку удалось заработать политические очки за счет участия в формировании советов муниципальных образований на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Высоко оценили и его работу при подготовке и проведении Всероссийского муниципального форума «Мала Родина — Сила России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Со дня на день в ХМАО ждут назначение на пост губернатора действующего мэра Тюмени Руслана Кухарука. На посту главы города он проработал шесть лет. О профессиональных и личных достижениях, знаковых моментах на службе — в краткой справке URA.RU. Личная жизнь Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в Урае (ХМАО). В 1996 году окончил гимназию родного города с золотой медалью, затем поступил в Тюменский государственный университет, который в 2002 году также окончил с отличием по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей — сына и дочь. Активно занимается спортом: плаванием, не раз был замечен на крупных городских забегах, а также на велодорожках Тюмени. Политическая карьера После окончания университета Кухарук поступил на работу в администрацию Тюменского района. С февраля по октябрь 2002 года он занимал должность ведущего специалиста-юриста, а затем был заведующим сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы. После ухода из администрации Тюменского района перешел работать в региональный департамент имущественных отношений. Там он проработал вплоть до 2011 года, начиная в должности ведущего специалиста и заканчивая начальником управления распоряжения и аренды земельных участков. В том же 2011 году был назначен директором департамента имущественных отношений и градостроительства администрации города Тюмени. Через пять лет, 29 сентября 2016, года был назначен заместителем мэра Александра Моора. После назначения Александра Моора на пост губернатора Тюменской области 31 мая 2018 года Кухарук был утвержден на должность временно исполняющего обязанности главы администрации города Тюмени. В начале октября того же года был единогласно избран на пост мэра. Главные достижения на посту мэра Тюмени Шесть лет на посту мэра Тюмени выпали на непростые годы: пандемия, санкции, начало СВО. Кухарук всегда получал высокую оценку руководства региона и УрФО, рассказал URA.RU источник, близкий к тюменской мэрии. Новый губернатор ХМАО — юрист и крепкий хозяйственник. «В числе его компетенций — умение мыслить проектно и договариваться с ключевыми застройщиками. За время своей работы на посту главы города он заключил более 10 договоров на комплексное развитие территорий. Крупная перестройка ждет ДОК, Лесобазу, Заречный и другие. На месте аварийного жилья появятся современные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Кухарук взял вектор на прогрессивное развитие и оставил после себя крепкое наследство», — добавляет источник. Также Кухаруку удалось заработать политические очки за счет участия в формировании советов муниципальных образований на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Высоко оценили и его работу при подготовке и проведении Всероссийского муниципального форума «Мала Родина — Сила России».