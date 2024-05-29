29 мая 2024

Стало известно, когда начнется речная навигация на Оби в ЯНАО

Навигация на Оби в ЯНАО начнется после прохождения льда спустя два-три дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Навигация в ЯНАО ожидается после прохождения льда
Навигация в ЯНАО ожидается после прохождения льда Фото:

Речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги начнется в течение двух-трех дней после ухода льда. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Мы наблюдаем за ледоходом на Оби. После прохождения льда в течение двух-трех дней мы начнем выставлять паромные составы на реку и затем откроем навигацию», ­ — сообщил заместитель директора департамента транспорта Денис Редькин.

Ранее сообщалось, что начало паромной навигации «Салехард — Приобье» перенесли из-за позднего ледохода. Отменились рейсы на паромы «Приобье — Салехард» до 31 мая включительно.

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Речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги начнется в течение двух-трех дней после ухода льда. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Мы наблюдаем за ледоходом на Оби. После прохождения льда в течение двух-трех дней мы начнем выставлять паромные составы на реку и затем откроем навигацию», ­ — сообщил заместитель директора департамента транспорта Денис Редькин. Ранее сообщалось, что начало паромной навигации «Салехард — Приобье» перенесли из-за позднего ледохода. Отменились рейсы на паромы «Приобье — Салехард» до 31 мая включительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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