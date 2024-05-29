Стало известно, когда начнется речная навигация на Оби в ЯНАО

Навигация в ЯНАО ожидается после прохождения льда
Речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги начнется в течение двух-трех дней после ухода льда. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Мы наблюдаем за ледоходом на Оби. После прохождения льда в течение двух-трех дней мы начнем выставлять паромные составы на реку и затем откроем навигацию», — сообщил заместитель директора департамента транспорта Денис Редькин.
Ранее сообщалось, что начало паромной навигации «Салехард — Приобье» перенесли из-за позднего ледохода. Отменились рейсы на паромы «Приобье — Салехард» до 31 мая включительно.
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