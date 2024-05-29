29 мая 2024

Свердловчанам запретили ходить в леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать до 21 июня
Запрет будет действовать до 21 июня Фото:

В Свердловской области ввели запрет на прогулки в лесах, чтобы предотвратить лесные пожары. Ограничение будет действовать до 21 июня, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.

«Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — заявил Куйвашев на заседании правительства.

С 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах.

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В Свердловской области ввели запрет на прогулки в лесах, чтобы предотвратить лесные пожары. Ограничение будет действовать до 21 июня, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева. «Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — заявил Куйвашев на заседании правительства. С 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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