Свердловчанам запретили ходить в леса

В Свердловской области ввели запрет на прогулки в лесах, чтобы предотвратить лесные пожары. Ограничение будет действовать до 21 июня, сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.
«Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — заявил Куйвашев на заседании правительства.
С 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Он, в частности, запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах.
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