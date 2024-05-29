29 мая 2024

В Кургане вынесли приговор сотруднику больницы, задержанному ФСБ. Фото

Курганский суд признал виновным сотрудника БСМП за махинации с больничными
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
Суд вынес приговор сотруднику курганской больницы Фото:

Курганский городской суд приговорил местного жителя, обвиняемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, к трем годам условного лишения свободы. Преступление было выявлено УФСБ России по Курганской области в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСБ.

«Сотрудник больницы скорой помощи, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к Единой региональной медицинской системе, внося ложные сведения о посещениях и выдаче больничных листов», — сообщает пресс-служба УФСБ.

Помимо условного срока, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре и персональным данным на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

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Курганский городской суд приговорил местного жителя, обвиняемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, к трем годам условного лишения свободы. Преступление было выявлено УФСБ России по Курганской области в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСБ. «Сотрудник больницы скорой помощи, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к Единой региональной медицинской системе, внося ложные сведения о посещениях и выдаче больничных листов», — сообщает пресс-служба УФСБ. Помимо условного срока, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре и персональным данным на один год. Приговор уже вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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