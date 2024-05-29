Курганский городской суд приговорил местного жителя, обвиняемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, к трем годам условного лишения свободы. Преступление было выявлено УФСБ России по Курганской области в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСБ.
«Сотрудник больницы скорой помощи, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к Единой региональной медицинской системе, внося ложные сведения о посещениях и выдаче больничных листов», — сообщает пресс-служба УФСБ.
Помимо условного срока, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре и персональным данным на один год. Приговор уже вступил в законную силу.
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Управление ФСБ России по Курганской области
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Курганский городской суд приговорил местного жителя, обвиняемого в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, к трем годам условного лишения свободы. Преступление было выявлено УФСБ России по Курганской области в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФСБ. «Сотрудник больницы скорой помощи, используя свое служебное положение, осуществил неправомерный доступ к Единой региональной медицинской системе, внося ложные сведения о посещениях и выдаче больничных листов», — сообщает пресс-служба УФСБ. Помимо условного срока, фигуранту запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре и персональным данным на один год. Приговор уже вступил в законную силу.