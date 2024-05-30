Православный календарь на июнь 2024: праздники, приметы и поверья

Праздники, приметы и поверья, ожидаемые в июне православными
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Главное событие июня для православных - праздник Святой Троицы
Главное событие июня для православных - праздник Святой Троицы Фото:

Православные верующие в течение всего года отмечают большое количество праздников и держат не один пост. URA.RU расскажет о событиях, выпавших на начало лета. О поверьях и церковных постах читайте в материале URA.RU.

Праздники и значимые дни

Через 50 дней после Пасхи, а именно 23 июня отмечается Великая Троица. Иное название праздника день рождения христианской церкви. Название Троица пошло после явления третьей ипостаси Бога — Святого Духа, человеку открылась тайна этого явления.

Троицкая суббота (день перед троицей), а иначе родительская, характерна тем, что в этот день посещают храмы и поминают усопших близких.

Почти каждый день в июне знаменателен важным событием для верующих:

  • 1 июня — день Благоверного великого князя Димитрия Донского;
  • 3 июня — Сретение Владимирской иконы Божией Матери;
  • 4 июня — день Мученика Василиска; день мученика Иоанна;
  • 5 июня — Собор Ростово-Ярославских святых;
  • июня — день блаженной Ксении Петербургской;
  • 7 июня — Третье обретение главы Пророка;
  • 9 июня — день праведного Иоанна Русского;
  • 11 июня — день архиепископа Симферопольского и Крымского;
  • 12 июня — Предпразднество Вознесения Господня;
  • 13 июня — Вознесение Господне;
  • 14 июня — день Святого праведного Иоанна Кронштадтского;
  • 15 июня — день Святителя Никифора исповедника;
  • 16 июня — день памяти святых отцов I Вселенского Собора;
  • 18 июня — день благоверного князя Феодора Ярославича;
  • 19 июня — день Святителя Ионы;
  • 21 июня — Отдание праздника Вознесения Господня;
  • 22 июня — Троицкая родительская суббота;
  • 23 июня — день Святой Троицы;
  • 24 июня — день Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа);
  • 26 июня — день Мученицы Акилины Старшей;
  • 27 июня — день Пророка Елисея и святителя Мефодия;
  • 28 июня — день памяти Блаженного Иеронима Стридонского;
  • 29 июня — Отдание праздника Пятидесятницы.

Самый ранний пост

В июне не предвидится длительных постов. Первый пост в июне — Петров пост, в народе названный «петровки» и считающийся самим ранним, дата начала зависит от даты Пасхи, но всегда через неделю после Троицы, также и разнится длительность поста, окончание приходится на 12 июля к празднику Петра и Павла. Пост сложно назвать строгим, к употреблению разрешена рыба, кроме среды и пятницы.

Следующий пост — Апостольский, в этом году составит 12 дней, начало его придется уже на следующий месяц первого числа.

Поверья вокруг главного церковного праздника июня

В июне все приметы и поверья овеяны вокруг праздника Троицы. Во время «русальной» недели (неделя перед праздником), в народе считалось, что леса и водоемы кишат русалками, которые манят к себе странствующих и щекотят до смерти. Оградиться от русалок можно было цветами полыни.

Эта неделя также называлась «зеленые святки», и во время нее молодым было принято гадать и пускать по воде венки. Также неделю называли «семицкой», она была седьмой после Пасхи, оттуда и название. Было принято украшать дома ветвями берез, а пол устилать травой. Также до Троицы заканчивали все посадки. А в честь Святого Духа на следующий после Троицы день считалось, что заморозки отступили.

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Православные верующие в течение всего года отмечают большое количество праздников и держат не один пост. URA.RU расскажет о событиях, выпавших на начало лета. О поверьях и церковных постах читайте в материале URA.RU. Праздники и значимые дни Через 50 дней после Пасхи, а именно 23 июня отмечается Великая Троица. Иное название праздника день рождения христианской церкви. Название Троица пошло после явления третьей ипостаси Бога — Святого Духа, человеку открылась тайна этого явления. Троицкая суббота (день перед троицей), а иначе родительская, характерна тем, что в этот день посещают храмы и поминают усопших близких. Почти каждый день в июне знаменателен важным событием для верующих: Самый ранний пост В июне не предвидится длительных постов. Первый пост в июне — Петров пост, в народе названный «петровки» и считающийся самим ранним, дата начала зависит от даты Пасхи, но всегда через неделю после Троицы, также и разнится длительность поста, окончание приходится на 12 июля к празднику Петра и Павла. Пост сложно назвать строгим, к употреблению разрешена рыба, кроме среды и пятницы. Следующий пост — Апостольский, в этом году составит 12 дней, начало его придется уже на следующий месяц первого числа. Поверья вокруг главного церковного праздника июня В июне все приметы и поверья овеяны вокруг праздника Троицы. Во время «русальной» недели (неделя перед праздником), в народе считалось, что леса и водоемы кишат русалками, которые манят к себе странствующих и щекотят до смерти. Оградиться от русалок можно было цветами полыни. Эта неделя также называлась «зеленые святки», и во время нее молодым было принято гадать и пускать по воде венки. Также неделю называли «семицкой», она была седьмой после Пасхи, оттуда и название. Было принято украшать дома ветвями берез, а пол устилать травой. Также до Троицы заканчивали все посадки. А в честь Святого Духа на следующий после Троицы день считалось, что заморозки отступили.
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