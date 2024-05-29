В Челябинской области ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

В Челябинской области с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти. При этом ночью 31 мая температура воздуха в отдельных районах опустится до минус двух, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра.
«В отдельных районах Челябинской области с 31 мая по 3 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Ночь 31 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Днем 31 мая на юге региона пройдут дожди и грозы, а температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. В ночь на 1 июня столбики термометров покажут от 2 до 12 градусов, а на юге сохранятся небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ожидается облачная погода без осадков.
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