29 мая 2024

В Челябинской области ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертый класс пожарной опасности объявлен с 31 мая по 3 июня
Четвертый класс пожарной опасности объявлен с 31 мая по 3 июня Фото:

В Челябинской области с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти. При этом ночью 31 мая температура воздуха в отдельных районах опустится до минус двух, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра.

«В отдельных районах Челябинской области с 31 мая по 3 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Ночь 31 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Днем 31 мая на юге региона пройдут дожди и грозы, а температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. В ночь на 1 июня столбики термометров покажут от 2 до 12 градусов, а на юге сохранятся небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ожидается облачная погода без осадков.

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В Челябинской области с 31 мая по 3 июня введен четвертый класс пожарной опасности из пяти. При этом ночью 31 мая температура воздуха в отдельных районах опустится до минус двух, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского гидрометеоцентра. «В отдельных районах Челябинской области с 31 мая по 3 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Ночь 31 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Днем 31 мая на юге региона пройдут дожди и грозы, а температура воздуха составит от 18 до 23 градусов. В ночь на 1 июня столбики термометров покажут от 2 до 12 градусов, а на юге сохранятся небольшие осадки. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ожидается облачная погода без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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