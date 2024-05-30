В Екатеринбурге ФСБ поймала адвоката на мошенничестве

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Судебное заседание по уголовному делу Малика Гайсина. Екатеринбург, портфель, защита, судебное заседание, суд, адвокат, избрание меры пресечения, судебная скамья
Меру пресечения Зарубину еще не избрали Фото:

Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на мошенничестве адвоката Андрея Зарубина — члена адвокатской палаты Московской области. Юрист получил от своего клиента 300 тысяч рублей под предлогом взятки для полицейских. Подробности аферы URA.RU рассказал источник, близкий к теме.

«К Зарубину за помощью обратился екатеринбуржец, у которого похитили крупную сумму денег. Тот убедил его перевести ему 300 тысяч рублей, которые он якобы отнесет полицейским. А те в свою очередь за вознаграждение порешают вопрос о проведении проверки в интересах пострадавшего. Однако ничего такого Зарубин делать не собирался и деньги оставил себе», — сказал собеседник агентства.

Этот эпизод был в сентябре—ноябре 2023-го, но уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») возбуждено в конце мая нынешнего года. Что интересно, Зарубин, хоть и проживает в Екатеринбурге, но до недавнего времени являлся адвокатом адвокатской палаты Московской области (регистрационный номер 50/6937). Там корреспонденту пояснили, что статус Зарубина прекращен 25 октября прошлого года — в связи с дисциплинарным производством.

В распоряжении URA.RU не оказалось номера телефона Андрея Зарубина, чтобы взять у него комментарий. Агентство готово предоставить ему площадку, где он может высказать свою точку зрения.

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Оперативники свердловского управления ФСБ поймали на мошенничестве адвоката Андрея Зарубина — члена адвокатской палаты Московской области. Юрист получил от своего клиента 300 тысяч рублей под предлогом взятки для полицейских. Подробности аферы URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «К Зарубину за помощью обратился екатеринбуржец, у которого похитили крупную сумму денег. Тот убедил его перевести ему 300 тысяч рублей, которые он якобы отнесет полицейским. А те в свою очередь за вознаграждение порешают вопрос о проведении проверки в интересах пострадавшего. Однако ничего такого Зарубин делать не собирался и деньги оставил себе», — сказал собеседник агентства. Этот эпизод был в сентябре—ноябре 2023-го, но уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») возбуждено в конце мая нынешнего года. Что интересно, Зарубин, хоть и проживает в Екатеринбурге, но до недавнего времени являлся адвокатом адвокатской палаты Московской области (регистрационный номер 50/6937). Там корреспонденту пояснили, что статус Зарубина прекращен 25 октября прошлого года — в связи с дисциплинарным производством. В распоряжении URA.RU не оказалось номера телефона Андрея Зарубина, чтобы взять у него комментарий. Агентство готово предоставить ему площадку, где он может высказать свою точку зрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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