В Свердловской области 17-летний студент погиб на практике

Прокуратура начала проверку Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Реже (Свердловская область) днем 30 мая 17-летнего студента придавило камнем во время прокладки газопровода. Подросток проходил производственную практику от техникума. На место происшествия для проверки выехал местный прокурор Николай Удалов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородной. При проведении работ несовершеннолетнего учащегося техникума (2006 года рождения) придавило камнем при падении в траншею, в результате чего он погиб на месте происшествия», — следует из сообщения.

Прокуроры установят ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при работах, в том числе земляных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. «Проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего прокуратура взяла на контроль», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области