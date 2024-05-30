В Свердловской области студента придавало камнем при прокладке газопровода. Фото

В Свердловской области 17-летний студент погиб на практике
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Прокуратура начала проверку
Прокуратура начала проверку Фото:

В Реже (Свердловская область) днем 30 мая 17-летнего студента придавило камнем во время прокладки газопровода. Подросток проходил производственную практику от техникума. На место происшествия для проверки выехал местный прокурор Николай Удалов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородной. При проведении работ несовершеннолетнего учащегося техникума (2006 года рождения) придавило камнем при падении в траншею, в результате чего он погиб на месте происшествия», — следует из сообщения.

Прокуроры установят ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при работах, в том числе земляных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. «Проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего прокуратура взяла на контроль», — отметили в ведомстве.

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В Реже (Свердловская область) днем 30 мая 17-летнего студента придавило камнем во время прокладки газопровода. Подросток проходил производственную практику от техникума. На место происшествия для проверки выехал местный прокурор Николай Удалов, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «По предварительной информации, сотрудниками подрядной организации проводились работы по прокладке труб газопровода на улице Загородной. При проведении работ несовершеннолетнего учащегося техникума (2006 года рождения) придавило камнем при падении в траншею, в результате чего он погиб на месте происшествия», — следует из сообщения. Прокуроры установят ответственное лицо, отвечающее за соблюдение техники безопасности при работах, в том числе земляных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. «Проведение доследственной проверки по факту гибели несовершеннолетнего прокуратура взяла на контроль», — отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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